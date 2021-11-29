أحمد ناجي : أرفض العمل في الزمالك.. واستبعاد أبو جبل من المنتخب قرار ليس فنيا

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبقـ أنه لا يمكنه العمل مع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال أحمد ناجي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس على قناة ETC : «لا يمكنني العمل في نادي الزمالك، وهم لديهم العديد من أبناء النادي يمكنهم العمل هناك»، مشيرًا :«تعيين مدرب أجنبي للتدريب حراس الفريق الأبيض، تكون بناءً على طلب المدير الفني».

وأكمل :«كأهلاوي لا يمكن أن أعمل أبدًا في الزمالك، بالنسبة لي شخصيًا، رغم أنني أعترف بأن هذا الأمر احترافي، لكن كما قلت أهلاويتي تمنعني».

وعن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب قال: «المدرب البرتغالي سينجح مع المنتخب، رغم أن اختياراته بها بعض الـ(شيزوفرينيا)، ولا يمكن انضمام اللاعب واستبعاده في المعسكر الذي يليه، ولكن ربما تكون وجهة نظره لمعرفة بعض الأمور، ومع ذلك أثق في نجاح المنتخب معه».

وأشار: «أعتقد استبعاد أبوجبل من قائمة منتخب العرب ليست لأسباب فنية، ربما فعل شيئًا ما ولم يُعلن عنه، والقرار بالتأكيد ليس له علاقة بمباراة الأهلي والزمالك».

وعن استبعاد الهاني سليمان من منتخب مصر: «حارس رائع ويستحق التواجد ضمن قائمة المنتخب المصري، كان يجب أن يتواجد، وهو ما قلته دائمًا».

وشدد: «الأهلي لا يحتاج لحارس مرمى حاليًا، لديه العديد من الحُراس الرائعين، وأرى بأن محمد صبحي سيكون مفيد لتواجده مع الأهلي».

واختتم: «محمد صبحي حارس رائع، يمكنه أن يكون حارس المرمى رقم واحد في مصر، ويمكنه أن يبتعد عن الضغوطات دائمًا».