أي كلام عن طيبة قلبك مش هيوفيك حقك.. محمد جمعة يدعم رشوان توفيق

دعم الفنان محمد جمعة، الفنان الكبير رشوان توفيق بعد أزمته الأخيرة.

كتب محمد جمعة، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “أي كلام عن طيبة قلبك .. وحبك واحترامك للصغير قبل الكبير مش هايوفيك حقك .. احنا ولادك يا حج رشوان .. بنحبك”.

يذكر أن تحدثت هبة رشوان توفيق، نجلة الفنان رشوان توفيق، عن ماحدث بين والدها وأبن شقيقتها، قائلة: والدي أراد أن يعدل بيننا وبين ابنه أخي الراحل، متابعة: "القضية متروكة أمام القضاء وهو من يقرر ما حدث من والدي صحيح أم لا.

ووجهت حديثها لـ أبن شقيقتها، قائلا:" على فكرة أنا مخبية حدوته حلوة محدش اتكلم فيها ولو زود في الكلام أنا هحكيها"، متابعة:" الكلام اللي هو قاله النهاردة عن والدي قمة التشهير".

وأردفت “هبة رشوان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” :" عشان إحنا عائلة واحدة هتحفظ بالجزء اللي عندي دا وإحنا هنستنى قرار المحكمة".

وفي نفس السياق:روى محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق كواليس ما حدث بينه وبين جده، قائلا:" أنا مش طالع أرد على جدي أنا طالع أرد على الناس اللي حرفت كلام جدي".

وأضاف “محمد عصام” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” :" الناس حرفت الكلام وقالت أن القضايا المرفوعة قضايا حجر..متابعا: القضايا عبارة عن إلغاء توكيل وبطلان عقد بيع فيلا".

وأردف: الأستاذ رشوان توفيق قام برفع قضية على والدتي دون علمها..وتفاجئنى بالأمر، متابعا: الحاج رشوان كان بيعدل بين أولاده وبيجيب للكل زي بعض".