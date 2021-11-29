الصين تعيد الإغلاق من جديد بمناطق في الشمال بسبب كورونا

أجبرت عودة ظهور إصابات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في شمال الصين مدينتين صغيرتين على تعليق وسائل النقل العام وتشديد السيطرة على حركة السكان.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن الصين أبلغت عن 21 حالة إصابة جديدة لكورونا تنتقل محليًا مع ظهور أعراض مؤكدة يوم الأحد، وهو أعلى عدد يومي منذ منتصف نوفمبر. تم اكتشاف جميع الحالات المحلية الجديدة تقريبًا في منطقة منغوليا الداخلية شمال الصين.

و جاءت الحالات الأخيرة بعد فترة وجيزة من تضرر عدد قليل من المدن الشمالية الأخرى بشدة في أكبر تفشي في منطقة دلتا في الصين ، والذي بدأ منتصف أكتوبر، واحتواء مجموعاتها هذا الشهر ورفعت القيود تدريجياً.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت اللجنة إنها سجلت 21 إصابة محلية بالفيروس، و20 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.