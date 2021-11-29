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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. ذروة الموجة الحارة.. وتحذير عاجل من الأرصاد

الأرصاد
الأرصاد

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الاثنين يسجل ذروة الارتفاع فى درجة الحرارة لهذه الموجة الحارة التى تشهدها البلاد (بالنسبة لهذا الوقت من العام).

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 33  درجة والسواحل الشمالية من 30-31 درجة و شمال الصعيد 34 درجة جنوب الصعيد ٣٦درجة ليسود بذلك طقس حار على كافة الأنحاء نهارا.

و تكون الظاهرة المؤثرة هى الشوائب العالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد التى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

الأرصاد: الطقس غدا حار على كافة الأنحاء وشوائب عالقة في الجو

كما متوقع ان تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

وحذرت هيئة الأرصاد من  الانخداع بإرتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الأصابة بنزلات البرد.

واعتبارا من  غدا الثلاثاء تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بمقدار من 3- 4 درجات مئوية.

وتسود شبورة مائية كثيفة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتستمر درجات الحرارة  في الانخفاض تدريجيا من غدا الثلاثاء لتسجل 24 درجة مئوية الخميس المقبل.

 

الأرصاد درجة الحرارة الموجة الحارة القاهرة الكبرى السواحل الشمالية

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