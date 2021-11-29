الصحف الإماراتية.. موعد فتح رحلات العمرة للمصريين.. وقرارات جديدة بشأن الانتخابات في ليبيا.. وأوميكرون يغلق العالم

الصحف الإماراتية:

*موعد تشغيل رحلات العمرة للمصريين

*قرارات عاجلة في ليبيا

*أوميكرون يغلق العالم من جديد



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، بحضور وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات كشف "نادي دبي للصحافة" عن إطلاق مرحلة جديدة لجائزة الصحافة العربية.. لتتحول إلى "جائزة الإعلام العربي" وتضم ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصحافة العربية والإعلام المرئي والإعلام الرقمي، في تطوير شامل هدفه مواكبة تطور المشهد الإعلامي العربي والاستفادة من النجاح الكبير الذي حققته "جائزة الصحافة العربية" على مدار أكثر من 20 عاماً، وذلك رغبةً في تمديد الأثر الإيجابي الكبير للجائزة إلى قطاعات إعلامية جديدة، وبما يسهم في الارتقاء بتنافسية مؤسسات الإعلام العربي على تنوع تخصصاتها وتحفيزها لبلوغ مستويات أعلى من جودة المحتوى والمضمون، أسوة بما تركته جائزة الصحافة العربية من بصمات إيجابية في سجل العمل الصحافي العربي.

ومن مصر، كشف هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، عن موعد تشغيل رحلات العمرة من مصر وفتح الباب أمام المصريين من جديد.

وقال هشام سعيد، إنه تقرر فتح باب رحلات العمرة أمام المصريين بداية من شهر ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن وزارة الحج السعودية ستعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بفتح الطيران والعمرة.

وتابع سعيد : "المؤتمر الصحفي سيشمل التفاصيل، وستكون مفاجآت سارة إن شاء الله للمصريين".

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء الأحد تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 42 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي اليمن، لم يتمكن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غوندبرغ، وبعد ثلاثة أشهر من توليه مهام منصبه، من وضع خطة وزيارة مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، فيما تستمر الميليشيا في تصعيدها العسكري واستباق أي اقتراحات لوقف القتال والذهاب إلى طاولة المحادثات.

ومع الأمل الذي يحذو الأوسط السياسية اليمنية، ببناء المبعوث الجديد على إنجازات سلفه، ولا سيّما في خطة وقف إطلاق النار التي مضى على طرحها أكثر من عام وقبلتها الحكومة الشرعية والتحالف، ودعمها المجتمع الدولي وعرقلتها الميليشيا، إلا أنّ غوندبرغ يكرّر في كل لقاءاته أنه لا يزال يستكشف الطريق لاقتراح خطة سلام، وأنّ مكتبه ومستشاريه يعملون على ذلك، في وقت تشهد فيه الأوضاع على الأرض تغيرات متسارعة من شأنها تجاوز الاقتراحات التي كان يمكن البناء عليها.

ومن السودان، ذكرت مصادر لوكالة رويترز، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أعفى عدداً من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة. وأضافت المصادر أن من بين الضباط المقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء. وذكرت مصادر رسمية لرويترز أن مجلس السيادة في السودان عين مديراً جديداً لجهاز المخابرات العامة.

والمدير الجديد هو أحمد مفضل الذي كان يشغل في السابق منصب نائب مدير الجهاز. وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصاً في قمع التظاهرات المعارضة لأحداث 25 أكتوبر.

وفي ليبيا، قضت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس، أمس، بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات الليبية بشأن قبول أوراق ترشح رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وجاء القرار بعد ساعات من قبول اللجنة الطعن المقدم إليها من المرشحين، عارف النايض، ومحمد المنتصر وعثمان عبد الجليل، وعضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي، وعضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي، وكذلك بعد طعن ثانٍ تقدم به المرشح الرئاسي ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وتضمنت الطعون اتهامات للدبيبة بمخالفة قانون الانتخابات وعدم التقيد بشرط المادة 12، وإشارة تفيد بأن عليه تأمين الانتخابات وفق خارطة طريق وليس الترشح لها بعد أن وقع بخط يده تعهدين ملزمين بعدم الترشح.

ودوليا، دعت منظمة الصحة العالمية الدول أمس الأحد إلى "إبقاء الحدود مفتوحة" بينها في وقت تكثف فرض القيود على السفر إلى الدول الإفريقية مع تفشي المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت المنظمة في بيان ان "منظمة الصحة العالمية تقف إلى جانب الدول الافريقية وتوجه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة"، داعية الدول إلى "تبني مقاربة علمية" تستند إلى "تقييم المخاطر".

وأضافت "من الحيوي دعم الدول التي تتعامل بشفافية مع معطياتها لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من أننا نتلقى المعطيات المهمة في الوقت الملائم".

كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن شرطيا خارج فترة عمله، تعرض للطعن وأصيب بجروح خطيرة في باريس، الأحد.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، تعهد مجلس الأمة الأردني بشقيه البرلمان والأعيان، أمس الأحد، بترجمة مرحلة جديدة للإصلاح قائمة على حياة سياسية برامجية تقود إلى برلمانات حزبية جادة، فيما أقرت الحكومة الموازنة العامة للعام المقبل من دون فرض ضرائب إضافية، في حين حددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم 22 مارس المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكبرى.

ومن العراق، قتل خمسة من المقاتلين الأكراد (البيشمركة)، وجرح أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية عسكرية ليل السبت/ الأحد في جنوب إقليم كردستان بشمال العراق، بحسب بيان رسمي أمس الأحد، فيما حذر رئيس حكومة إقليم كردستان نيشروان برزاني مجدداً، من مخاطر إرهابيّي «داعش» وإعادة تنظيم صفوفهم، داعياً إلى تفعيل التعاون بين إربيل وبغداد.

ودوليا، انتشر المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، الذي يحتوي على نسخ عديدة في أنحاء العالم، أمس الأحد، فدفع دولاً إلى إغلاق حدودها، وأخرى لإعادة فرض القيود، بعدما أطاحت دول في أوروبا وآسيا بعشرات الإصابات على مدى الأيام الماضية، فيما يسود القلق حيال جهود مكافحة الوباء المستمرة منذ نحو عامين.

ومن صحيفة الاتحاد، أكدت الطبية المكتشفة لمتحور «أوميكرون»، أن المصابين بالمتحورة يعانون أعراضاً غير عادية.

وقالت الدكتورة Angelique Coetzee الممارسة عملها الطبي منذ 30 عاماً والتي تدير عيادة خاصة في مدينة بريتوريا، العاصمة الإدارية لجنوب أفريقيا، إنها لاحظت بأوائل نوفمبر الجاري ظهور عددٍ من «الأعراض الغريبة» على مرضى بـ«كورونا» المستجد، هم 4 أفراد من أسرة واحدة.