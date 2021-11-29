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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

  استخراج 525  شهادة قياس مستوى مهارة.. وتعيين 463 شاباً بالفيوم

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 29 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 14 عاملا غير منتظم  ، و3890 جنيها رعاية صحية لـ 19 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 79 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار  الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين  463  شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 21 شاباً من ذوى الهمم والقدرات ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1865 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 525  شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية  - في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال شهر  أكتوبر  الماضي-  إن المديرية  قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 269 منشأة ، وأسفر عن تحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة ،  فضلاً عن عمل 7 حملات تفتيشية  ، كما تلقت  40 شكوى عمالية ، تم بحثها بالكامل ، وعقد ندوتين توعية للعمال .

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 95 منشأة ، وأسفر عن تحرير 21 محضراً للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد  .

 

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة الفيوم كعب العمل تعيين 463 شابا القطاع الخاص والاستثماري

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