صحيفة سعودية تؤكد استمرار دعم المملكة لليمن في الاتجاهين العسكري والإنساني

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية استمرار دعم المملكة لليمن في الاتجاهين العسكري والإنساني، موضحة أن هذا الدعم يهدف أولا إلى تخليص اليمن من الهيمنة الحوثية بمشروعها الإيراني، ودعم الاقتصاد اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية.



وأشارت "عكاظ" في افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان "اليمن.. عمق وصلب العرب" إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها السعودية لليمن، لافتة إلى أنه بالأمس وصلت إلى محافظتي حضرموت والمهرة، دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية قادمةً من عدن، والمقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تأتي ضمن الدفعة الخامسة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى اليمن، بعد أن أسهمت منحة المشتقات خلال الأشهر الأربعة الأولى حتى نهاية شهر سبتمبر بتزويد المحطات بأكثر من 417 ألف طن متري من مادتي الديزل والمازوت، وتشغيل 60 محطة إنتاج كهرباء.



وأوضحت الصحيفة أن الدعم ساعد في تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات الصحية والتعليمية والخدمية، ورفع الطاقة التشغيلية في المحال التجارية، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء في المحافظات، والتخفيف من ساعات الانقطاع وتكرارها، لتسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي