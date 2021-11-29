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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

احتفالا بمرور 30 عاما .. حلقة نقاشية عن فيلم الكيت كات بمهرجان القاهرة السينمائى

صدى البلد

تشهد فعاليات اليوم الثالت لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ ٤٣ حلقة نقاشية حول فيلم الكيت كات، للنجم الراحل محمد عبد العزيز، وذلك بمرور 30 عامًا على عرضه.

وتكون الحلقة بحضور كل من المخرج دواوود عبد السيد، مدير التصوير محسن أحمد، الموسيقار راجح داوود مهندس الديكور أُنسي أبو سيف، الفنانة عايدة رياض، الفنان شريف منير، والمنتج حسين القلا.

وذلك في تمام 3:30 مساء وحتى الساعة 5 مساء بدار الاوبرا المصرية، كذلك يتم عرض الفيلم في  السابعة مساء بسينما الهناجر.

 

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

من هو رئيس لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي 2021

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، المقرر إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

 

المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، يعد أحد أبرز المخرجين العالميين، الذين حازت أعمالهم على جوائز هامة من كبرى المهرجانات الدولية.

من سيتم تكريمهم في مهرجان القاهرة السينمائي 2021 ؟

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة الـ 43، التي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

تدابير حضور الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم، عن عدم السماح للصحفيين والإعلاميين غير الملقحين بلقاح كورونا بالحصول على بطاقة المرور لتغطية فعاليات الدورة 43 والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

وأصدر المركز الصحفي للمهرجان، تنبيها للصحفيين المسجلين رسميا لتغطية الدورة المقبلة أنه وبناءً على توجيهات الجهات المختصة بجائحة كورونا، فإنه سيكون لزاما تقديم شهادة الحصول على اللقاح  أو صورة منها كشرط لاستلام كارنيه المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي الموسيقار راجح داوود دار الاوبرا المصرية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان شريف منير الفنانة عايدة رياض فيلم الكيت كات بسينما الهناجر

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