أهمها المسح الصحي للأسرة.. الإحصاء: أكثر من 200 إحصائية تنشر سنويا

قال عبدالحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يعد إحدي الجهات العامة والرئيسية بالدولة، والتي تكون مسئولة عن جمع ونشر وتوفير البيانات على مستوى الجمهورية بالكامل.

وتابع عبد الحميد شرف الدين، في حوار لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، ان هناك أكثر من 200 إحصائية بالجهاز يتم نشرها سنويا، موضحا أن الإحصاءات تشمل الأمور الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما أن هناك العديد من المشاريع التي تقوم بها الدول، مثل التعداد السكاني والإقتصادي، أهمها المسح الصحي للأسرة المصرية.

وفي سياق آخر، قال: إن مشروع المسح الصحي للأسرة المصرية يقوم به الحهاز ويعد من أهم الأعمال التي تقدمها، لافتا إلى أن يوفر قاعدة بيانات هامة للدولة عن الصحة بصفة عامة والصحة الإنجابية بصفة خاصة.

وأكمل عبدالحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذا المسح يقوم العمل على مجموعة من الاستمارات، ونعمل في هذا المسح في العام الحالي وجاري العمل وبدأنا بمحافظة القاهرة ونخطط اعلان النتائج الأولية في شهر أبريل المقبل.

وأوضح عبدالحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه هذا المسح يفيد في تحديد موقف المشكلة السكانية ويجارب عن أسألة كثيرة تخص الزيادة السكانية، لافتا إلى أن متوسط الانجاب للسيدة المتزوجة ٣.٤ عدد الأطفال المتوسط لكل سيدة في آخر مسح تم ونتوقع ان يقل العدد في المسح الجديد والذى يتم حاليا.