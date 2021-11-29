لهذا السبب.. الرئيس التشيكي يعين رئيس وزراء جديد من داخل صندوق زجاجي

عين الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، أمس الأحد، زعيم المعارضة بيتر فيالا؛ رئيسًا للوزراء، إذ أدى الأخير اليمين الدستورية أمامه وكان الأول داخل صندوق زجاجي.

وحسب إذاعة "إل بي سي" البريطانية، جاء ذلك بعد أن أصيب زيمان بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، حيث لُزم عزله، ما أضطره أن يعين رئيس الوزراء وهو بداخل صندوق عزل زجاجي موضوع في غرفة بأحد أجنحة مكان إقامته الرئاسي غرب براج.

ونُقل الرئيس بمساعدة طاقم يرتدي ملابس واقية، وتتطلب القوانين في التشيك عزل المصاب بكورونا لمدة أسبوعين.

الرئيس التشيكي يعين رئيس وزراء جديد من داخل صندوق زجاجي

وأصيب الرئيس التشيكي بفيروس كورونا بعد قضائه وقتًا في قسم العناية المركزة للعلاج من حالة صحية ليست مرتبطة بالوباء.

وخرج زيمان، 77 عامًا، من المستشفى العسكري بالعاصمة براج، السبت الماضي، بعد علاج استمر لأكثر من شهر من مرض غير محدد، فيما ذكرت تقارير أنه كان مريضًا بتشمع الكبد.

وذكر التلفزيون التشيكي أن زيمان خرج من المستشفى العسكري، مؤكدا أن مرضه يسير دون أي أعراض، ويخضع حاليا للعلاج المنزلي الذي يتلقاه في مقر إقامته.