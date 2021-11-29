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رئيس التحرير
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أخبار البلد

"تويوتا"25 و"الجافي"5.. دعم مصر بـ30 سيارة مخصصة ومجهزة لنقل اللقاحات

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مدير عام شركة "تويوتا" اليابانية للسيارات بمصر، " هايدنوري ساتيو" لبحث تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك مساء أمس الأحد، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وتقدم الوزير بالشكر للحكومة اليابانية لدعمها مصر بـ 10 سيارات مجهزة لنقل لقاحات فيروس كورونا مقدمة عن طريق شركة “تويوتا” اليابانية، وذلك  بقيمة 3,2 مليون دولار، حيث ستساهم تلك السيارات في نقل وتوزيع اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير أهمية توريد تلك السيارات المجهزة لنقل اللقاحات، وذلك لدورها الكبير في تيسير عملية نقل اللقاحات، حيث إن تلك السيارات مجهزة على أعلى مستوى بكافة إمكانيات التبريد، ورباعية الدفع تمكنها من السفر مسافات طويلة، ومؤهلة لنقل مختلف أنواع اللقاحات وليست لقاحات كورونا فقط.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع إلى أنه تم الاتفاق على دعم مصر بـ5 سيارات إضافية لنقل اللقاحات من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "GAVI" عن طريق آلية "كوفاكس"، حيث من المتوقع أن تصل مصر خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك ضمن دعم الدول في منظومة تلقي لقاحات فيروس كورونا في إطار التصدي للجائحة.

وخلال الاجتماع أعرب الجانب الياباني عن استعداده لتقديم 15 سيارة إضافية مجهزة لنقل اللقاحات، لدعم القطاع الصحي في مصر، مؤكدين حرصهم على تقديم كافة سبل الدعم لمصر خلال التصدي للجائحة، ومواصلة خطط والتعاون المستقبلي.

حضر الاجتماع كل من، اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة.

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