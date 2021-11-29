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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ ياسمين رئيس عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها صورة  جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.


وتألقت  ياسمين رئيس بإطلالة شتوية جذابة، مرتدية جاكيت طويل باللون الرمادي، مما حازت على إعجاب متابعيها.

 

 

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يُذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس مسلسل 60 دقيقة، من بطولة محمود نصر، وشيرين رضا، وخالد كمال، وفاطمة النبوي، ومها نصار، وأحمد كشك، وبمشاركة سوسن بدر، وأحمد رزق، وحنان يوسف، وأحمد الرافعي، ومروة الأزلي وآخرين، وهو من تأليف محمد هشام عبيّة وإخراج مريم أحمدي.


وشاركت ياسمين خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل وغيرهم.

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