القوات الجوية الروسية تتسلم طائرات جديدة مزودة بصواريخ تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت

أعلن نائب قائد القوات الجوية الروسية الجنرال أندريه يودين أن القوات الجوية الروسية ستحصل في عام 2022 على أكثر من 200 قطعة سلاح وعتاد عسكري جديدة منها الطائرات المتسلحة بالصواريخ الفائقة السرعة التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت.



وقال يودين - في مقال نشرته صحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا"، ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم /الاثنين/- أن وصول الأسلحة الجديدة بما فيها الصواريخ فرط الصوتية التي لا يوجد لها مثيل في باقي العالم حاليًا، سيرفع نسبة الأسلحة الحديثة إلى إجمالي أسلحة القوات الجوية الروسية إلى 89 % ، كما تحصل القوات الجوية الروسية على طائرات التدريب الجديدة أيضا، مشيرا إلى أن 16 طائرة تدريب جديدة ستصل إلى القوات الجوية قبل نهاية العام الجاري.



جدير بالذكر أن روسيا تعد الدولة الوحيدة التي تملك الصواريخ فرط الصوتية التي دخلت الخدمة العسكرية أو أصبحت جاهزة لدخولها ومنها صواريخ "كينجال" المنطلقة من الطائرات وصواريخ "تسيركون" المنطلقة من الغواصات وسفن السطح والصواريخ ذات الرؤوس المدمرة فرط الصوتية "أفانغارد".