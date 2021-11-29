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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرمان عاجل من كيروش في منتخب مصر قبل انطلاق كأس العرب

كيروش
كيروش

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر  الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش إقامة تدريبات الفراعنة فى قطر فى سرية تامة استعدادا لمواجهة لبنان الأربعاء المقبل فى الجولة الأولى من منافسات كأس العرب المقامة فى الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل .

ووصلت بعثة منتخب مصر فى الساعات الأخيرة من أول أمس السبت إلى الدوحة وعلى الفور توجه اللاعبون إلى مقر إقامة المنتخب وتم الخضوع لجميع إجراءات كورونا وإجراء مسحة طبية على المنتخب بالكامل .


ويسعى كيروش إلى فرض حالة من التركيز الكامل على المنتخب فى ظل الرغبة فى تحقيق المزيد من العروض القوية بمنافسات كأس العرب والتتويج باللقب .


واستقر كيروش على برنامج تدريب الفراعنة قبل مواجهة لبنان التى يراها صعبة ولن تكون سهلة فى ظل رغبة الفريق المنافس على الظهور بشكل قوى أمام المنتخب الوطني لتقديم ضربة بداية قوية في المسابقة ، وقرر كيروش الاعتماد على المحاضرات النظرية بجانب إقامة تدريب واحد للفراعنة يوميا فى الدوحة .


وشهدت الأيام الماضية دراسة قوية من قبل كيروش للمنتخب اللبنانى منافس مصر فى المباراة الأولى وضربة البداية لكأس العرب للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه من خلال مشاهدة العديد من المباريات المسجلة للبنان .


وعقد كيروش جلسة معنوية مع نجوم المنتخب أمس مطالبا الجميع بالتركيز الكامل خلال المشاركة بكأس العرب من أجل الظهور القوى والمنافسة على لقب البطولة مشيرا إلى أن الفرصة متاحة أمام الجميع للتواجد فى التشكيل الأساسي للفراعنة خلال فاعليات البطولة .


وفى الإطار ذاته ، ينتظم أحمد حجازي المحترف بصفوف اتحاد جدة فى معسكر المنتخب أمس بالدوحة بعد تغيبه عن السفر مع البعثة أمس نتيجة خوضه مباراة فريقه أمام الطائى بالدوري السعودى أمس ، وأعلن كيروش استدعاء حجازى بدلا من إمام عاشور والذى تعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا بعدما سمح اتحاد جدة لحجازى بالمشاركة مع الفراعنة .


وضمت قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى كأس العرب 23 لاعبا وهم وجاءت على النحو التالي:حراسة المرمى :

محمد الشناوي و محمد صبحي ومحمود جاد ،خط الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح ومحمود الونش وأحمد حجازى وأيمن أشرف  وأحمد ياسين ومحمد عبدالمنعم و مروان داود ، خط الوسط :  حمدى فتحى  وعمرو السولية و مهند لاشين  و عمر كمال عبدالواحد و أحمد رفعت ومجدى أفشة و أحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ،خط الهجوم :  محمد شريف  ومروان حمدى  وأسامة فيصل  وحسين فيصل.

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