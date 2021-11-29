القباج تكشف تفاصيل دور التوعية المجتمعية في القضاء على ظاهرة الغارمين والغارمات| فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن قضية الغارمين كانت من ضمن القضايا التي تمت مناقشتها ، بالأمس ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موضحة أن ظاهرة الغارمات منتشرة في الريف المصري وذلك بسبب عدم الوعي الكافي بأليات التأمين بعد السداد .

وأضافت الدكتورة نيفين القباج ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن هناك ما يعرف بـ " سماسرة الإقراض " وهم يقومون بمنح قروض للأهالي بالريف بفوائد عالية جدا ، متابعة : " الناس بتقترض أحيانا للمغالاة في مصروفات الزواج " . .

وأشارت " القباج " إلى أن هناك ألية لعمل توعية للأهالي بخطورة القروض والمغالاة في تكاليف الزواج ، بالإضافة إلى عمل افراح جماعية في الريف لتقليل التكاليف على الأهالي .

وتابعت أن الوزارة تبحث اطلاق وسائل للإقراض الأمن ، ونسبة فائدة معقولة ، معقبة : " حملات التوعية مستمرة ونعرض خدمات التمكين الاقتصادي على الغارمين " .

وأردفت أن مشكلات الإقراض ليست لتكاليف الزواج فقط بل إن هناك قروض تكون سببها التعليم أو العلاج .