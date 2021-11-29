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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة تعديات علَى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الاراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه عقب قيامه بجولة مفاجئة لمركزي الزقازيق ومنيا القمح للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة المواطنين فى كافه القطاعات أعطى تعليمات لرؤساء المراكز بسرعة إزاله التعديات المخالفه علَي الأرض الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبها فقد قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة كافتريا مخالفة بمنطقة شارع السلام وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة كافتريا مقامة على أراضي أملاك الرى وتم إزالتها في المهد وتطبيق القانون علي المخالفين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الشرقية مخالفة حملة تعديات محافظ الشرقية المواطنين إزالة التعديات

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