كيف تحولت حياة كريمة إلى مشروع ضخم؟ مدير مركزية المبادرة يوضح |فيديو

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إنه فى عام 2019 كانت مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان يرجع الفضل للمواطن، وبالتالي وجه الحكومة والمجتمع المدني بالتعاون لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر إحتياجا.

وأضاف ولاء جاد كريم، خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك ألف قرية فى مصر ، يزيد فيها معدل الفقر عن 55%، موضحا أنه تم العمل بالفعل مع شركائهم من المجتمع المدني بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات الحكومية المعنية ع 375 قرية، معقبا: “نجحنا بالفعل بفضل المتابعة المباشرة من الرئيس السيسي وتعاون الحكومة ودعم المجتمع المدني فى تغيير شكل الحياة حياة”.

وتابع أن التوجيه الثاني من الرئيس السيسي، ومن هنا أتت المرحلة الجديدة من البرنامج لتطوير الريف المصرى، وتطوير كل الريف المصرى، حيث تم تقسيم قرى مصر على ثلاث مراحل.