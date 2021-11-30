ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: انبهرت بافتتاح طريق الكباش.. شاهد

نظمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورشة عمل عن المشاركة المجتمعية بمحافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار لتاهيل وتطوير الحرف والفنون التراثية، وذلك تزامنا مع احتفالات الأقصر بافتتاح اقدم طريق اثري " طريق الكباش ".



وفى هذا الصدد أجرى " صدى البلد " حوار خاص مع اوليفيه ميسمير مدير مشروع الإدارة المتكاملة السياحة الثقافية و ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليروى اهداف المشروع واهميته لتنمية السياحة فى الاقصر .

ماهو المشروع واهدافه فى الاقصر؟



يقول " اوليفيه " إن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية هو الأول من نوعه في مصر حيث انه يختلف عن اى مشروع اخر حيث يضع أطر متكاملة وسياسات تنفيذية محددة لإدارة السياحة الثقافية في مصر ومنها الأقصر بهدف خلق تجربة سياحية فريدة وأصيلة للزائر بما يعد مواكبة للاتجاه العالمي في هذا المجال .

واضاف بان المشروع يتهم اكثر تنمية التراث الثقافي الغير المادى لدى سكان الاقصر بمعنى انه سوف يتم الاهتمام بعناصر الفلكلور التراث الشعبي ويتم تنميتها لمساعدة اهالى الاقصر سيدات ورجال لكيفية تسويق منتجاتهم .

ماهى ورشة العمل وكم مدتها ؟



اول ورشة عمل بدأت اليوم والمشروع مدته اربع سنوات ، اليوم كان اول لقاء للتعريف عن المشروع واهدافه وفرص العمل المتاحة وايضا يتم التعرف على الخبرات الموجودة لدي الجمهور من اهالى الاقصر والصناعات المختلفة والحرف اليدوية وذلك حتى يتم وضع برامج متخصصة لتدريبهم فى هذا المجال .



ماهى انواع الحرف الموجودة فى ورش العمل ؟



علق " اوليفيه " عن هذا السؤال مجاوبا بانه انبهر باهالى الاقصر لما يوجد لديهم بالمواهب الموجودة لديهم وهو مايتناسب تماما مع فكر المشروع لانه منذ 20 عاما كان السائحين يزرون الاماكن السياحية اعتمادا على الاثار فقط ولكن سوف يتم عرض هذه المواهب لتكون عنصر جذب سياحي جديد مشيرا بانه كان هناك بالورشة حرف يدوية و اطعمة شعبية والفنون الشعبية مثل لعبة التحطيب و الكف الصعيدى والعود والاغانى الصعيدية المميزة موكدا بان الخبراء المتخصصين فى هذا المجال يؤكدون الى ان سوف تكون عامل جذب قوى للسائحين فى الفترة القادمة موضحا بانه كان يدير بالسابق مشروع شبيه لهذا المشروع فى دولة المغرب ولم يكن به كم هذه المواهب ولا كم التراث الشعبي الثقافي غير المادى الموجود لدى اهالى الاقصر ونجح هذا المشروع نجاح ساحق فى دولة المغرب لذلك اتوقع لمصر نجاح اعلى فى مشروعها .



ماهو رايك فى افتتاح طريق الكباش وهل سوف يستغل دوليا لتنشيط السياحة للاقصر ؟



عبر عن سعادته عن الافتتاح وان وزارة السياحة والاثار تقوم بجهود رائعة ومتميزة فى التسويق لمناطق التراث الثقافي فمنذ فترة كان هناك موكب المومياوات الملكية والان فى الاقصر افتتاح طريق الكباش مشيرا بان كان يريد حضور الافتتاح ولكن جميع الطيران كام لم يوجد به حجوزات من قبل العرض بمدة وهذا يعنى نجاح ساحق للافتتاح ويتمنى الاستمرار فى مثل هذه النجاحات المبهرة .



اجمل شئ وجدته بالاقصر ؟



مصر كلها مبهور بها وهو يدرك بانه محظوظ لتواجدة بالاقصر مشيرا بان حب حفاوة استقبال الاهالى له والمواهب الموجودة و التراث المتواجد والجو الرائع الذى تتميز به الاقصر