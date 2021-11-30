عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: انبهرت بافتتاح طريق الكباش.. شاهد

ممثل الوكالة الأمريكية
ممثل الوكالة الأمريكية مع مراسلة صدى البلد

 نظمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورشة عمل عن المشاركة المجتمعية بمحافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار لتاهيل وتطوير الحرف والفنون التراثية، وذلك تزامنا مع احتفالات الأقصر بافتتاح اقدم طريق اثري " طريق الكباش ".


وفى هذا الصدد أجرى " صدى البلد " حوار خاص مع  اوليفيه ميسمير مدير مشروع الإدارة المتكاملة السياحة الثقافية و ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليروى اهداف المشروع واهميته لتنمية السياحة فى الاقصر .

 

 ماهو المشروع واهدافه فى الاقصر؟


يقول " اوليفيه " إن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية هو الأول من نوعه في مصر حيث انه يختلف عن اى مشروع اخر حيث يضع أطر متكاملة وسياسات تنفيذية محددة لإدارة السياحة الثقافية في مصر ومنها  الأقصر بهدف خلق تجربة سياحية فريدة وأصيلة للزائر بما يعد مواكبة للاتجاه العالمي في هذا المجال .

واضاف بان المشروع يتهم اكثر تنمية التراث الثقافي الغير المادى لدى سكان الاقصر بمعنى انه سوف يتم الاهتمام بعناصر الفلكلور التراث الشعبي ويتم تنميتها لمساعدة اهالى الاقصر سيدات ورجال لكيفية تسويق منتجاتهم .

 

ماهى ورشة العمل وكم مدتها ؟ 

 
اول ورشة عمل بدأت اليوم والمشروع مدته اربع سنوات ، اليوم كان اول لقاء للتعريف عن المشروع واهدافه وفرص العمل المتاحة وايضا يتم التعرف على الخبرات الموجودة لدي الجمهور من اهالى الاقصر والصناعات المختلفة والحرف اليدوية وذلك حتى يتم وضع برامج متخصصة لتدريبهم فى هذا المجال .


ماهى انواع الحرف الموجودة فى ورش العمل ؟


علق " اوليفيه " عن هذا السؤال مجاوبا بانه انبهر باهالى الاقصر لما يوجد لديهم بالمواهب الموجودة لديهم وهو مايتناسب تماما مع فكر المشروع لانه منذ 20 عاما كان السائحين يزرون الاماكن السياحية اعتمادا على الاثار فقط ولكن سوف يتم عرض هذه المواهب لتكون عنصر جذب سياحي جديد مشيرا بانه كان هناك بالورشة حرف يدوية و اطعمة شعبية والفنون الشعبية مثل لعبة التحطيب و الكف الصعيدى والعود والاغانى الصعيدية المميزة موكدا بان الخبراء المتخصصين فى هذا المجال يؤكدون الى ان سوف تكون عامل جذب قوى للسائحين فى الفترة القادمة موضحا بانه كان يدير بالسابق مشروع شبيه لهذا المشروع فى دولة المغرب ولم يكن به كم هذه المواهب ولا كم التراث الشعبي الثقافي غير المادى الموجود لدى اهالى الاقصر ونجح هذا المشروع نجاح ساحق فى دولة المغرب لذلك اتوقع لمصر نجاح اعلى فى مشروعها .


ماهو رايك فى افتتاح طريق الكباش وهل سوف يستغل دوليا لتنشيط السياحة للاقصر ؟


عبر عن سعادته عن الافتتاح وان وزارة السياحة والاثار تقوم بجهود رائعة ومتميزة فى التسويق لمناطق التراث الثقافي فمنذ فترة كان هناك موكب المومياوات الملكية والان فى الاقصر افتتاح طريق الكباش مشيرا بان كان يريد حضور الافتتاح ولكن جميع الطيران كام لم يوجد به حجوزات من قبل العرض بمدة وهذا يعنى نجاح ساحق للافتتاح ويتمنى الاستمرار فى مثل هذه النجاحات المبهرة .


  اجمل شئ وجدته بالاقصر ؟


مصر كلها مبهور بها وهو يدرك بانه محظوظ لتواجدة بالاقصر مشيرا بان حب حفاوة استقبال الاهالى له والمواهب الموجودة و التراث المتواجد والجو الرائع الذى تتميز به الاقصر

 

الأقصر محافظة الاقصر وزارة السياحة وزارة السياحة والآثار الحرف اليدوية السياحة والاثار الوكالة الامريكية خلق تجربة سياحية افتتاح طريق الكباش تسويق منتجات التراث الشعبي فلكلور احتفالات الأقصر طريق الكباش

موضوعات متعلقة

حملة لمكافحة الإدمان وتعاطى المخدرات بالاقصر ..صور

إزالات في المهد بمركز أرمنت غرب الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد من الهلال الأحمر لبحث توقيع بروتوكول تعاون

انطلاق فاعليات ورشة عمل "تراث حي .. مجتمعات حية" بالأقصر|صور

غدا.. انطلاق فعاليات ورشة عمل الوكالة الأمريكية ووزارة السياحة فى الأقصر

إزالات فى المهد بمدينة الأقصر .. صور

حضرت حفل الأقصر مع الرئيس السيسي .. أول ظهور لمرممة تماثيل الكباش..فيديو

رئيس الوزراء يرفع الستار عن تمثال إله الشمس آمون وزوجته آمونت بالأقصر.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الفن | تغير كبير في شكل بطلة فيلم عنتر شايل سيفه خلال أحدث ظهور.. حفلة شاكوش بـ موسم الرياض

نشرة المنوعات | بركان لا بالما يطلق أنهارا من النار في السماء.. تحذيرات من أول أماكن زارها المصاب بمتحور أوميكرون.. سحلية بوجهين ولسانين.. وطفل بمهارات شيف كبير

نشرة المرأة والصحة.. علامات الطفل "المدلل" وطرق التعامل معه.. وأسباب تسمم المياه لدى الرضع

أخبار الرياضة | جائزتان لـ محمد صلاح بعد خسارة الكرة الذهبية.. الأهلي يجمد منصب العامري فاروق.. موعد السوبر الإفريقي

غدا.. أول يوم لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر| الطرق كاملة

أخبار السيارات| جينيسيس تنافس مرسيدس مايباخ بطرازها الجديد من G90.. سبب اختفاء مئات موديلات تسلا إس من مصنع فريمونت بكاليفورنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مهارة طفل 9 سنوات في الطهي وصنع عيش البراتا الهندي|فيديو

سحلية غريبة برأسين ولسانين باللون الأزرق | صور

منها مطعم شهير وكنيسة.. تحذيرات من أماكن دخلها أول مصاب بمتحور أوميكرون

أنهار من النار تظهر في السماء.. 6 انفجارات جديدة في بركان لا بالما | فيديو

فيديو

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜.. فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ