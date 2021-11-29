بعد جدل لقاء الذهاب.. الكاف يعلن حكام مباراة المصرى وريفرز يونايتد النيجيري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي “ كاف ” اختيار طاقم تحكيم توجولى لإدارة مباراة المصرى وريفرز يونايتد النيجيري فى إياب دور الـ32 مكرر بالكونفيدرالية الأفريقية، المقرر إقامته الأحد المقبل باستاد برج العرب.

ويتكون طاقم التحكيم من كوملانفي أكلاسو كحكم ساحة، ومعه كوملان أديوتسو، مساعد حكم أول،وجوناثان كوفي مساعد حكم ثاني بالإضافة للحكم الرابع كواسي أتيوجبي و تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى الليبي جمال سالم، ومراقب الحكام إلى المغربي محمد قزاز،بينما يتولى هاني الشاهيدي، مهام المنسق الطبي.



وتلقى المصرى خسارة أمام بطل نيجيريا فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى لقاء ذهاب دور الـ 32 مكرر فى مباراة شهدت جدل تحكيمى كبير .



وفى الإطار ذاته ، أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن فريقه خاض مواجهته ضد ريفرز يونايتد النيجيري في أجواء لا تليق بالرياضة وكرة القدم.

وأشار الخولي إلى أن مسؤولي ريفرز يونايتد رفضوا بشكل قاطع تصوير المباراة حتى عن طريق الهواتف المحمولة.

وقال الخولي: "أقسم بالله ما شاهدته اليوم في نيجيريا لم أشاهده في حياتي، هذه ليست كرة قدم أو رياضة على الإطلاق".

وأكمل: "حكم مباراتنا ضد ريفرز يونايتد كان في قمة الفجور ولذلك رفضوا كل المحاولات لإذاعة المباراة تليفزيونيًا".

وأضاف: "مسؤولي ريفرز يونايتد اشتبكوا معنا بالأيدي بسبب رغبتنا في تصوير المباراة بالهواتف المحمولة، كما لم يتم توفير أي حماية لبعثتنا في الملعب".