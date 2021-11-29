عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يدعو قطر لتنفيذ استثمارات واسعة في البلاد

صدى البلد

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه سيدعو قطر إلى تنفيذ استثمارات متعددة في بلاده، في محاولة لضخ سيولة جديدة تكون قادرة على مساعدة الدولة في النهوض مجددا.

 

تصريحات عون وردت لصحيفة "الراية" القطرية التي نشرتها الإثنين، جاءت على هامش زيارة بدأها اليوم إلى الدوحة ، التقى خلالها أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.

 

وذكر عون، أنه لا وجود لاستثمارات قطرية أساسية في لبنان، علماً أن الأرض خصبة في الوقت الحاضر، وخلال زيارتي للدوحة سأدعو الأمير التوجيه للاستثمار في إعادة إعمار مرفأ بيروت".

 

وأشار الرئيس اللبناني، إلى أن بلاده بحاجة إلى استثمارات قطرية في قطاعات عدة، "مثل الكهرباء والبنى التحتية، أضف إلى التوظيف المصرفي".

 

وتحدث عون، عن بلورة خطة اقتصادية متكاملة من جانب الحكومة، تقوم على مبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإجراء الإصلاحات الضرورية، وإعادة تنظيم قطاعات عدة منها القطاع المصرفي وضبط الإنفاق وترشيده.

 

ونوه إلى أن الخطة تهدف لمعالجة عديد أوجه القصور، "منها المديونية، التي هي أحد أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية، وصولا إلى الانهيار الشامل".

 

وعن الحضور القطري في لبنان والمساعدات للجيش، قال: "يمر لبنان بأزمة اقتصادية خانقة والجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الاخرى ليسوا بمنأى عنها".

لبنان.. طلب عاجل من عون لمحافظ بيروت بشأن ضحايا تفجيرات المرفأ

رسالة من ماكرون ل عون.. ماذا فيها؟

لبنان صندوق النقد الدولى تميم بن حمد الرئيس اللبناني مرفأ بيروت

موضوعات متعلقة

اقتصاد لبنان| مطالب بالاستفادة من إعادة تشغيل خط النفط العراقي الى طرابلس

لبنان.. احتجاجات وقطع طرق في بيروت ومناطق أخرى بسبب الأوضاع المعيشية

ترشيحاتنا

رسميا .. مانشستر يونايتد يعلن مدربه المؤقت الجديد

المحافظات الحدودية بلا شبكات.. وهدان : أين وزير الاتصالات في جلسة البرلمان

النواب يوجه انتقادات حادة للحكومة بسبب حالة التردي في شبكات الاتصالات

رصف الطرق بتقنية FDR بالمنوفية للحد من التلوث البيئي

شكري يبحث مع نظيره السلوفيني سبل التعاون الثنائي بين البلدين |صور

أبو العينين: الخدمات المصرفية تتسارع كل يوم والبطل فيها "الموبايل".. واستخدام التكنولوجيـا الماليـة يبني المركز المالي الإقليمي لمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

ماركا الإسبانية تصدم محمد صلاح قبل ساعات من جائزة أفضل لاعب فى العالم

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

عودة الأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف بشرى حول الطقس غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك لـ صدى البلد: استقبال جمهور القاهرة السينمائى لـ بنات عبد الرحمن فاجأني .. ولم نقدم نموذجا سيئا للرجل .. والفيلم تحدٍ

الخيانة والعذرية والأموال مقابل المعاشرة الزوجية.. لماذا يثير مبروك عطية الجدل في فتواه؟

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

فيديو

فيديو جراف|طلقتها عشان في جسمها خطوط .. شاهد رد مبروك عطية

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب ؟

فيديوجراف.. عام على غيابه.. تفاصيل حالة الإعلامي وائل الإبراشي

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ