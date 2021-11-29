الرئيس اللبناني يدعو قطر لتنفيذ استثمارات واسعة في البلاد

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه سيدعو قطر إلى تنفيذ استثمارات متعددة في بلاده، في محاولة لضخ سيولة جديدة تكون قادرة على مساعدة الدولة في النهوض مجددا.

تصريحات عون وردت لصحيفة "الراية" القطرية التي نشرتها الإثنين، جاءت على هامش زيارة بدأها اليوم إلى الدوحة ، التقى خلالها أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.

وذكر عون، أنه لا وجود لاستثمارات قطرية أساسية في لبنان، علماً أن الأرض خصبة في الوقت الحاضر، وخلال زيارتي للدوحة سأدعو الأمير التوجيه للاستثمار في إعادة إعمار مرفأ بيروت".

وأشار الرئيس اللبناني، إلى أن بلاده بحاجة إلى استثمارات قطرية في قطاعات عدة، "مثل الكهرباء والبنى التحتية، أضف إلى التوظيف المصرفي".

وتحدث عون، عن بلورة خطة اقتصادية متكاملة من جانب الحكومة، تقوم على مبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإجراء الإصلاحات الضرورية، وإعادة تنظيم قطاعات عدة منها القطاع المصرفي وضبط الإنفاق وترشيده.

ونوه إلى أن الخطة تهدف لمعالجة عديد أوجه القصور، "منها المديونية، التي هي أحد أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية، وصولا إلى الانهيار الشامل".

وعن الحضور القطري في لبنان والمساعدات للجيش، قال: "يمر لبنان بأزمة اقتصادية خانقة والجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الاخرى ليسوا بمنأى عنها".