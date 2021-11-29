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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"البحر الأحمر السينمائي" يستضيف العرض العالمي الأول للفيلم الهندي ”83“

فيلم 83
فيلم 83

 كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي ستقام دورته الافتتاحية من 6 - 15 ديسمبر في السعودية، عن استضافة العرض العالمي الأول للفيلم الهندي ”83“ وذلك بمشاركة العديد من نجوم السينما الهندية ومخرج العمل كبير خان. 

 

ويروي الفيلم قصة لاعب الكريكيت الهندي الشهير كابيل ديڤ (يلعب دوره النجم رانڤير سينغ) الذي قاد فريق الهند لتحقيق أول فوز له بالبطولة الدولية عام 1983 في لندن، منتزعاً الفوز من فريق ويست إنديز الذي كان يُعرف بأنه الفريق الذي لا يقهر.

بوستر الفيلم 

وهذا الفوز ألهم الجيل الجديد من لاعبي الكريكيت في الهند للتدريب وبذل الجهد من أجل تحقيق البطولات والنجاح.

 

والفيلم يهتم بأدق التفاصيل ليعيد تجسيد البطولة التي ألهمت الملايين، حيث قام الممثلون بقضاء أشهر طويلة يتدربون خلالها تحت إشراف الرياضيين الذين يمثلون أدوارهم. الفيلم من تقديم ريلاينس إنترتينمت، فانتوم فيلمز، وأفلام كبير خان، وسيشهد المهرجان عرضه العالمي الأول في حفل ختام برنامجه الجماهيري يوم 15 ديسمبر، وذلك قبل وصول الفيلم إلى صالات السينما في الخليج 23 ديسمبر، وحول العالم 24 ديسمبر.

 

ومن المقرر أن تستضيف السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، نجوم الفيلم وطاقم العمل بما فيهم المخرج كبير خان الممثلة ديبيكا بادوكون، إضافة إلى بطل الكريكيت الشهير كابيل ديڤ، حيث سيكون ختام المهرجان استثنائياً بامتياز. 

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وبهذه المناسبة عبّر كبير خان عن سعادته بالمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قائلاً ”أنا متحمس للغاية بعرض فيلم ”83“ لأول مرة أمام الجمهور في المهرجان، حيث نشارك بهذا الانفتاح السينمائي الرائع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وأتطلع للانضمام إلى نجوم العمل والبطل كابيل ديڤ الذي ألهم بفوزه الملايين.“

 

 من جانبه قال المدير الفني للمهرجان: ”الفيلم هو عن واحدة من أكبر الإنجازات الرياضية على الإطلاق، التي ألهمت الملايين من الجماهير، ونحن فخورون بأن نقدّمه للجمهور لأول مرة في العالم هنا في السعودية. هذه فرصة رائعة أن تكون آخر احتفالية على السجادة الحمراء بمشاركة نجوم العمل والبطل الأسطورة كابيل ديڤ، ليكون بحق احتفالية حقيقية بهذا الإنجاز الرائع.“

 

 يُذكر أن الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في جدة البلد بالسعودية من 6-15 ديسمبر 2021

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