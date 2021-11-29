أبو العينين يشهد انطلاق ملتقى التوظيف بجامعة القاهرة.. ويؤكد: جاء دور جيل الشباب الذي سيضع الرؤى والخطط المستقبلية لمصر

النائب محمد أبو العينين:

يجب أن نعرف ما يحدث حولنا من تطورات تكنولوجية حديثة

ملتقى التوظيف بجامعة القاهرة يربط الشباب بسوق العمل

إنجازات السيسي جعلت مصر ذات مكانة كبيرة بين الدول العربية وبين دول العالم

رئيس جامعة القاهرة :

جامعة القاهرة من أفضل الجامعات في التوظيف عالميًا

استراتيجية جامعة القاهرة مرتبطة بخطة الدولة 2030

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،صباح اليوم، يرافقه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ملتقي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للتوظيف الـ 22 والذي يعقد يومي 29 و 30 نوفمبر 2021، بحضور الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور خالد شرف مساعد وزير التموين، وطلاب الكلية.

وخلال كلمته، قال النائب البرلماني محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: إنه شرف كبير الحديث عن جامعة القاهرة من داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدًا أنه جاء دور جيل الشباب الذين سوف يضعوا رؤى وخطط مستقبلية لوطن متقدم يخشاه الجميع، وخير مثال لذلك هم خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذين شرفوا الوطن من خلال تقلد المناصب العليا في الدولة بكل حزم.

ووجه وكيل مجلس النواب التحية إلى الطلاب وقيادات الجامعة المشاركة في حضور فعاليات افتتاح ملتقى التوظيف مؤكدا أن الملتقى مهم لربط سوق العمل بالجامعات.

وقال النائب محمد أبو العينين: إن الدكتور محمد الخشت رجل عظيم له تاريخه ويقدم للجامعة الكثير وفي عهده رأينا المشروعات الإنشائية المختلفة، والتقدم العلمي، والتطور في مختلف قطاعات الجامعة في فترة زمنية قصيرة.

وأكد النائب محمد أبو العينين أنه لبناء مصر الصناعية الحديثة يجب أن يكون لدينا رؤية ومعرفة لما يحدث حولنا من تطورات تكنولوجية حديثة، مؤكدًا أن من سيحكم العالم هم من يرون العالم برؤية أوسع والمواكبة مع كل ما يحدث من تكنولوجية متطورة.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب أن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما قدمه من مشروعات كبرى خلال السنوات القليلة الماضية، جعلت مصر ذات مكانة كبيرة بين الدول العربية وبين دول العالم .

وقال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: إن كلية السياسة والاقتصاد تخرج منها العديد من الأساتذة و الشخصيات العامة المعروفة التي أصبح لها قيمة واسم كبير فى المجتمع.

ووجه "أبو العينين" كلمة للشباب قائلا: إنهم يمثلون المستقبل ولديهم أفكار كثيرة تجعلهم قادرين على بناء المجتمع بشكل كبير خاصة في وجود التكنولوجيا و الروبوتات ووسائل التواصل السريعة .

كما أكد على أن الملتقى الذى تنظمه كلية السياسة والاقتصاد ذا أهمية كبيرة لربط الشباب بسوق العمل، وناشد جميع الكليات والجامعات بتنظيم مثل هذه الملتقيات المفيدة للمجتمع.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن ملتقى التوظيف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يسير في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من الجيل الرابع والربط الجوهري بين الجامعة وسوق العمل والمجتمع الخارجى خاصة فيما يتعلق بمجال التوظيف، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة مرتبطة بخطة الدولة 2030.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة استطاعت أن تحقق تقدًما كبيرا في مختلف المجالات رصدته المؤشرات الدولية والتصنيفات العالمية، وعتبار الجامعة من أفضل 1% في مجال التوظيف على مستوى العالم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن جامعة القاهرة تسير نحو تحقيق مزيد من التقدم فى الخريطة الدولية للجامعات والإسهام فى المشاركة مع المجتمع الخارجى لاسيما فى مجالات سوق العمل سواء السياسة أو الاقتصاد أو الإدارة العامة والإحصاء وهي محاور مرتبطة بسوق العمل وأيضا دور الجامعة في الإسهام في مجتمعها المحيط وعلى مستوى المحافظات.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، عدد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة وأبرزها مستشفى معهد الأورام الجديد 500 500، ومستشفى ثابت ثابت، والجامعة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والمجمع الطبي"أبو الريش الجديد" وإنشاء عدد من الكليات الجديدة لتواكب الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل.

من جانبه، قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن جامعة القاهرة تعد نموذجاً للجامعات المصرية لما تحققه من طفرات واسعة في مختلف المجالات، موضحًا أنه منذ سنوات لم يعد دور الجامعة قاصر على التعليم فقط بل امتد لربط الخريجين لسوق العمل وتقديم ما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الملتقى بدأ منذ عام 1996 لدعم الشباب وبناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم في ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030 للحد من البطالة وتوفير شباب قادر على المنافسة في سوق العمل.

وأضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن هذا الملتقى يتزامن مع حصول الكلية على شهادة الأيزو وجائزة مصر للتميز الحكومى كثاني أفضل كلية من بين كليات على مستوى مصر، مشيرًا إلى أن ملتقى التوظيف يهدف إلى ربط الجامعة بسوق العمل، وإتاحة الفرصة للطلاب لإجراء مقابلات شخصية، والحصول على فرص للتأهيل والتدريب، وتعريف الطلاب بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

ووجه خالد شرف مساعد وزير التموين، الشكر للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على تنظيم الملتقى التوظيفي، مؤكدًا أن جامعة القاهرة داعم للتطور والرقي وتعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل وأن وزارة التموين لا تستطيع الاستغناء عن الجامعات.

وقال مساعد وزير التموين: إننا لا نستطيع أن نفصل سوق العمل عن الجامعات، مضيفًا أن وزارة التموين عقدت بروتوكولات تعاون مع الجامعات لتدريب الطلاب حتى تدمج الطلاب في سوق العمل.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18