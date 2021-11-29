فيديوجراف.. تفاصيل أزمة رشوان توفيق وابنته وحفيده وسر انهياره

تصدر الفنان رشوان توفيق محركات البحث على جوجل وجميع وسائل التواصل الاجتماعي عقب الكشف عن أزمتة مع ابنته وزوجها وحفيده الذين رفعوا دعوى قضائية للحجر على أمواله .

رد هبة ابنة رشوان توفيق

تحدث هبة رشوان توفيق، نجلة الفنان رشوان توفيق، عن ماحدث بين والدها وابن شقيقتها، قائلة: والدي أراد أن يعدل بيننا وبين ابنه أخي الراحل، متابعة: "القضية متروكة أمام القضاء وهو من يقرر ما حدث من والدي صحيح أم لا.

نقابة المهن السينمائية تدعم رشوان توفيق

تضامنت نقابة المهن السينمائية، مع الفنان رشوان توفيق، بعد أزمته الأخيرة.

أصدرت النقابة بيان جاء فيه التالي: “يا عزيز الرحمة .. يا حبيب يا حاج رشوان .. في زمن ضاع فيه الخلق وماتت القلوب وتحجرت الدموع وتنفسنا الجحود .. اه يا استاذ الاساتذة لو تعلم ما علمت وما ربيت .. فأنت رائد تلفزيوني من أوائل مديري استديوهات ماسبيرو".

واُختتم البيان: "سامحنا يا حاج .. لو تذكرت فقد جسدت ما يحدث الأن في سهرة ”حكاية عم شحاتة" الفن يتوقع ويطرح العلاج .. ولا أحد يتعظ، يا عم رشوان انت المتصوف العابد في محراب الحياه .. لا تحزن فأن الله معنا نساندك وندعمك بكل السبل القانونية والمهنية".. عم رشوان توفيق أيقونة فنية".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تصربحات الاعلامية هبة رشوان توفيق وحفيد رشوان توفيق عن ازمة الفنان الكبير مع ابنته من خلال الفيديوجراف التالي.