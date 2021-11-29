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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بسبب غياب رئيس هيئة الاستثمار.. "صناعة النواب" تؤجل مناقشة تدهور صناعة النسيج

اجتماع لجنة الصناعة
اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان

ارجأت لجنة الصناعه بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود  اليوم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمد  المرشدي، بشأن المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، وتسببت فى توقف الكثير من المصانع وإغراق الأسواق بمنتجات دخلت بطرق غير شرعية، وذلك لعدم حضور رئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة الجمارك ورئيس  هيئة التنميه الصناعية. 

 

وأكد النائب معتز محمود خلال الاجتماع أن صناعة النسيج من أهم الصناعات، وطلب الإحاطة مهم وعاجل وليس من المقبول مناقشته بدون حضور المسئولين أصحاب القرار، لذلك تفرر أرجاء مناقشة طلب الإحاطة الي اجتماع اخر.

 

واضاف النائب محمد المرشدي مقدم طلب الإحاطة أنه ليس من المعقول أن نناقش طلب إحاطة مهم ويغيب عن الاجتماع رئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة الجمارك هذا غير معقول .

 

يذكر أن لجنة الصناعه ستناقش اليوم موضوع طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمد مصطفى السلاب، بشأن استمرار نزيف خسائر شركة كيما المتخصصة في صناعة الأسمدة، والوقوف على أسباب تلك الخسائر وانخفاض كفاءة الشركة التشغيلية.

طلب الإحاطة قطاع الصناعات النسيجية المصانع رئيس هيئة الجمارك شركة كيما المتخصصة

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