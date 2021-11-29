"مطار القاهرة": وصول وسفر 36 ألف راكب على متن 315 رحلة جوية

يستقبل مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الاثنين، 157 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة تقل حوالي 16912 راكبا، كما يغادر المطار 158 رحلة سفر إلى عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية تقل على متنها 19462 راكبا.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وإلي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.



وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.