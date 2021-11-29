مدير “الآسيان”: مصر تتمتع بمكانة إقليمية تجعلها قوة سياسية مؤثرة في المنطقة

نظمت السفارة المصرية في إندونيسيا بالتعاون مع كلية العلوم السياسية والاجتماعية بجامعة جاجامادا الإندونيسية ومركز دراسات الآسيان بالجامعة، ندوة علمية عبر الفيديو كونفرانس لتناول تطورات العلاقات بين مصر ورابطة الآسيان، حيث حضر الندوة الباحثين والأكاديميين من الجامعة ومراكز الأبحاث ذات الصلة.



واستعرض السفير أشرف سلطان، خلال مشاركته بالندوة، التطورات الاقتصادية الهامة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة من تدشين للمشروعات الوطنية الكبرى وتطوير البنى التحتية وبناء المدن الجديدة ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وتشييد الطرق السريعة وتعزيز الاستثمار، خاصةً في صعيد مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي من خلال إعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي، علاوة على الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز وجهود الحكومة المصرية لتعزيز استخدام الموارد الطبيعية المستدامة.

كما أشار السفير سلطان كذلك، إلى اهتمام الحكومة المصرية الخاص بتعزيز الرقمنة الاقتصادية والشمول المالي، مشيراً إلى مشروع "مصر الرقمية" ومدى استعداد مؤسسات الدولة المصرية لتبني التكنولوجيا الحديثة.



من جانبه، ثمّن المدير التنفيذى لمركز الآسيان Dafri Agussalim، التعاون مع السفارة المصرية فى إندونيسيا للوقوف على تطورات العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر ودول رابطة الاسيان، حيث تعد تلك الندوات بمثابة فرصة جيدة للتعرف على القدرات الاقتصادية والاستثمارية لكلا الجانبين.

وأكد كذلك على ما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية مُقدرة وهو الأمر الذي يجعلها قوة سياسية مؤثرة في منطقتها فضلاً عن كونها وجهة سياحية متميزة، لاسيما أن السياحة أحد أهم عناصر الاقتصاد لدى العديد من دول الآسيان.

وأضاف أن المجالات الاقتصادية والتنموية تعتبر مجال حيوي للتعاون المشترك بين كل من مصر ودول الآسيان خلال الفترة القادمة.