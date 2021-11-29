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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يبحث مع نظيره الفنلندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .. صور

شكري يلتقي نظيره
شكري يلتقي نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في برشلونة

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين بنظيره الفنلندي بيكا هافيستو، في برشلونة، على هامش اجتماعات المنتدى السادس للاتحاد من أجل المتوسط  
 

يأتي لقاء شكري مع نظيره الفنلندي اليوم، استمراراً للقاءاته الدبلوماسية في برشلونة، لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفنلندا، ودعم سبل التعاون المشترك.

وشارك شكري اليوم في بدء فعاليات المنتدى الإقليمي السادس من أجل المتوسط مجدداً على دعم مصر الكبير لأولوية العمل الدولي لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي، وحرصها علي التنسيق مع كافة الشركاء لتحقيق النجاح اللازم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي تشرف مصر باستضافته في مصر في ٢٠٢٢".

وشدد وزير الخارجية ايضا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمحاور عملنا المشترك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط أخذاً في الاعتبار مواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة، والتي تحتاج لتطوير البرامج الاقتصادية وتبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي لمواكبة سياسات التحول الأخضر والتحول الرقمي في المنطقة. 

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