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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أسلاك الضغط العالي الأبرز.. طاقة النواب تناقش حزمة من طلبات الإحاطة

اسلاك ضغط عالي
اسلاك ضغط عالي

ناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب عددا من طلبات الاحاطة خلال اجتماع لها اليوم الاثنين  وأدارت اللجنة النائبة رشا رمضان.

وجاء طلب الاحاطة الأول المقدم من النائبة مني عمر بشأن استمرار وجود أسلاك الضغط العالي داخل منطقة أبيس " الرابعة الناصرية" السكنية بمحافظة الاسكندرية علي الرغم خطورتها وأضرارها الصحية .

أما طلب الاحاطة الثاني فمقدم من النائب نادر عبده بشأن مرور اسلاك الضغط العالي في معظم الكتل السكنية بقري العياط محافظة الجيزة.

وقالت النائبة مني عمر مقدم طلب الاحاطة ان وجود أسلاك الضغط العالي في المناطق السكنية به خطورة شديدة علي صحة المواطنين ، مطالبة بايجاد حل لهذه المشكلة حرصا علي أرواح الأهالي.

وقال محمد فريد ممثلا عن  وزارة التخطيط ان الأهالي هم المسئول الاول عن هذه المشكلة لان من ضمن الخطة ان يتم وضع أسلاك الضغط العالي في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية بمعني أماكن كالصحراء ليس بها مواطنون ، موضحا انه رغم ذلك فالأهالي يزحفون لهذه الأماكن ويسكنون بها.

وأكد فريد ان وزيرة التخطيط تشعر بمعاناة المواطنين الموجودين بمحيط هذه الأسلاك ولذلك تم وضع خطة وموازنة لمشروع قومي ستبدأ الشهر القادم من اجل رفع المعاناة عن المواطن.

وعلقت النائبة رشا رمضان بأنها لافتة طيبة من الوزيرة لعمل هذه الخطة ، مؤكدة أن اللجنة مستعدة لتقديم الدعم لهذه الخطة من اجل رفع المعاناة عن الاهالي.

ومن جانبه قال النائب بلال النحال  انه تم عمل حصر شامل لجميع الأسلاك الهوائية التي تعبر الكتل السكنية وتحويلها لكابلات ارضية وبالفعل تم التنسيق بين محافظة البحيرة والكهرباء وتمت معالجة الأمور وتحمل  صندوق تحيا مصر التكلفة.

الضغط العالي محافظة البحيرة الاسكندرية مجلس النواب وزارة التخطيط

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