هل تؤثر جائحة كورونا على الاكتشاف المبكر لمرض السرطان ؟

تراجعت نسبة الاكتشاف المبكر لـ السرطان في المستشفيات الجامعية ومنشآت أخرى في اليابان في عام 2021 بنسبة 9٪ مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمسح أجرته جمعية السرطان اليابانية وهيئات أخرى.

ووفقًا لموقع mainichi، أن التعليق المؤقت لفحص السرطان وسط انتشار الفيروس التاجي وميل المرضى إلى تجنب زيارة المستشفيات أثناء الوباء قد أدى إلى انخفاض اكتشافات حالات السرطان، ويخشى أن يؤدي ذلك إلى اكتشاف المزيد من حالات السرطان في مراحل متأخرة في المستقبل.

خلال حالة الطوارئ بين أبريل ومايو 2020 ، ألغت الهيئات المحلية تباعا اختبارات السرطان، وفي الوقت نفسه، أشارت نتائج مسح جمعية السرطان اليابانية إلى أن عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحوصات في عام 2021 انخفض بنسبة 30٪ مقارنةً بعام 2019.

استهدف المسح 486 منشأة في جميع أنحاء اليابان ، بما في ذلك المستشفيات الجامعية وعيادات السرطان، واستجاب 105 منشأة ، أو 21.6٪، وتم إجراء 80660 تشخيصًا في فئات السرطان الخمس وهي سرطان المعدة وسرطان الأمعاء وسرطان الرئة وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، انخفاضًا من 88814 في عام 2019 - انخفاضًا بنسبة 9.2٪. بناءً على معدل استجابة المسح، تشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان أقل بـ 40 ألف شخص في اليابان في عام 2021 مقارنة بعام 2019.

من بين الفئات الخمس، شهد سرطان المعدة أكبر انخفاض في التشخيص، حيث انخفض بنسبة 13.4٪، يليه سرطان الأمعاء (10.2٪)، وسرطان الثدي (8.2٪)، وسرطان الرئة (6.4٪) وسرطان عنق الرحم (4.8٪).

فيما يتعلق بتطور الحالات التي تم تشخيصها ، لوحظ انخفاض بنسبة 17.4٪ في تشخيصات سرطان المعدة في المرحلة الأولى من عام 2019 إلى عام 2020، وكان هذا أكبر من الانخفاض بنسبة 4٪ إلى 9٪ للمراحل من 2 إلى 4.

وبالنسبة لسرطان الأمعاء أيضًا فقد شهدت المراحل السابقة انخفاضات أكبر، مما يزيد من احتمالية ضياع فرص اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة، كلما كانت المرحلة مبكرة، قلت أعراض المرض ويعتقد أن نتائج المسح تعكس تأثير الامتناع عن الفحوصات.