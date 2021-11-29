استراتيجية الردع..نصر سالم: إيديكس 2021 أحد وسائل إظهار القدرة والقوة..فيديو

قال اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تعليقا على انطلاق معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 في مصر، إن أي دولة ترغب في الدفاع عن نفسها امامها استراتيجية دفاعية واستراتيجية تحمي الوطن دون دخول حرب او حدوث خسائر بشرية واقتصادية ومادية وهي استراتيجية الردع .



وأضاف نصر سالم في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" أحد بنود استراتيجية الردع هي امتلاك القدرة ثم إظهار القدرة من خلال معارض عسكرية مثل معرض إيديكس".

وتابع نصر سالم :" مصر نفذت مناورات وتدريبات مشتركة عسكرية مع الكثير من الدول، ومعرض إيديكش يعتبر أحد وسائل وطرق إظهار القدرة والقوة والردع".

واكمل نصر سالم:" معرض إيديكس يشارك فيها أكثر من 400 شركة من مختلف دول العالم لعرض أحداث تكنولوجيات الأسلحة والتسليح في العالم ".

ولفت نصر سالم :" استراتيجية مصر قائمة على تعدد مصادر الحصول على الأسلحة من مختلف أنحاء العالم ".