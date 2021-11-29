عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي عن معرض إيديكس 2021: لدينا أسلحة لم نتوقع صناعتها ..فيديو

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تطورت كثيرا في المجال العسكري، مؤكدا أن المعرض لقي اهتماما عسكريا ودوليا كبيرا.
وأضاف “الديهي”، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، إن معرض إيديكس 2021 شارك به 400 شركة عالمية في الصناعات الحربية والعسكرية، مؤكدا مشاركة وفود رسمية من 45 دولة على مستوى العالم .

وأوضح أن المعرض يشارك به 30 ألف زائر، مؤكدا أنه يكشف عن آخر ما تم التوصل إليه الصناعات العسكرية المصرية، لافتا إلى أن مصر تقدمت بشكل كبير في المجال العسكري خلال السنوات القليلة الماضية .

وتابع “الآن هناك إصدار عسكري مصري من الأسلحة لم نكن نتوقع أن نصنعها في يوم من الأيام”.

فى يوم من الايام المصري 2021 الصناعات العسكرية معرض ايديكس نشأت الديهي العسكرية المصرية مستوى العالم الأسلحة

ترشيحاتنا

"رياضة النواب" تطالب رئيس الوزراء بتفويض المحافظين في استبدال أراضي مراكز الشباب

فيفو تصدر هاتف Vivo Y21e بأقوى معالج للفئة المتوسطة.. مواصفات

ميسي يقترب.. شاهد| كرتان ذهبيتان في حفل "البالون دور"

مدير مستشفي عزل يكشف عن أعراض متحور كورونا الجديد أوميكرون

فيديوجراف.. تفاصيل أزمة رشوان توفيق وابنته وحفيده وسر انهياره

42583 إصابة جديدة.. فيروس كورونا يعصف بـ بريطانيا والمعاناة مستمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

غير موجود حتى الآن.. الصحة: من الوارد وصول أوميكرون إلى مصر ..فيديو

لأصحاب المهن الحرة.. كيف تحصل علي قرض بنكي بـ1.5مليون جنيه بدون ضامن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات.. فيديو وصور

الملك والدون.. لماذا يتغيب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية؟

دوللي شاهين تخضع لجلسة تصوير على هامش ندوتها في صدى البلد

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام|سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜..فيديو وصور

فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام|سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜..فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

نجوا بأعجوبة منذ 10 سنوات| محاولة اغتيال أحمد موسى ومصطفى بكري..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ