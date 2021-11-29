الديهي عن معرض إيديكس 2021: لدينا أسلحة لم نتوقع صناعتها ..فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تطورت كثيرا في المجال العسكري، مؤكدا أن المعرض لقي اهتماما عسكريا ودوليا كبيرا.

وأضاف “الديهي”، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، إن معرض إيديكس 2021 شارك به 400 شركة عالمية في الصناعات الحربية والعسكرية، مؤكدا مشاركة وفود رسمية من 45 دولة على مستوى العالم .

وأوضح أن المعرض يشارك به 30 ألف زائر، مؤكدا أنه يكشف عن آخر ما تم التوصل إليه الصناعات العسكرية المصرية، لافتا إلى أن مصر تقدمت بشكل كبير في المجال العسكري خلال السنوات القليلة الماضية .

وتابع “الآن هناك إصدار عسكري مصري من الأسلحة لم نكن نتوقع أن نصنعها في يوم من الأيام”.