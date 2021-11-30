نشرة الصحة والمرأة|أهم المعلومات عن أوميكرون .. نصائح هاني الناظر لمرضى الحساسية

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

3 علامات تظهر ببشرتك تدل على نقص فيتامين د

يعمل فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم ويساهم فى تقوية المناعة والوقاية من الأمراض.

تقرير : تمركز الدهون في هذه المنطقة يصيب بأمراض القلب

أظهر تقرير علمي جديد أن الأشخاص الذين لديهم الكثير من الدهون حول منطقة الوسط والأعضاء الحيوية لديهم فرص متزايدة للإصابة بأمراض القلب ، حتى لو كان مؤشر كتلة الجسم لديهم ضمن النطاق الصحى.

دراسة توضح أهم المعلومات حول متحور أوميكرون.. تفاصيل

في وقت سابق من هذا الأسبوع، صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سلالة جديدة من فيروس كورونا، المنتشرة في جنوب إفريقيا ، على أنها "متغير مثير للقلق".

هاني الناظر: الحرارة تنخفض 13 درجة يوم الأربعاء.. وهذه نصائحي لمرضى الحساسية

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، المواطنين من طقس الأيام المقبلة بدءًا من يوم الأربعاء القادم.