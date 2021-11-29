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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق محدود بأحد أسواق الجملة في المنصورة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية اليوم، الإثنين، من السيطرة على حريق محدود بسوق الجملة في ‏مدينة المنصورة، ولم يؤثر الحريق على ‏حركة البيع والشراء في السوق، ولم يتسبب في أي خسائر بشرية.

 

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسوق ‏الجملة في شارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، أعلي أحد المحلات داخل السوق.‏

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وهرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلي مكان الحريق، وبالفحص تبين نشوب النار أعلي سطح ‏أحد محلات سوق الجملة بالمنصورة، وتمت السيطرة عليه علي الفور دون حدوث أي خسائر ‏بشرية، وخسائر مادية محدودة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة الدقهلية الحماية المدنية السيطرة على حريق مدينة المنصورة قوات الحماية المدنية

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