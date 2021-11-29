ميسي يصل قصر شاتيليه لحضور حفل جائزة الكرة الذهبية.. شاهد

وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح نادي باريس سان جيرمان إلى قصر شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس؛ لحضور مراسم حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية “بالون دور” لأفضل لاعب في العالم عن عام 2021.

ورصدت مجلة "فرانس فوتبول"، وصول ميسي إلى قصر شاتيليه رفقة زوجته أنطونيلا وأولاده الثلاثة، وذلك لحضور حفل جائزة الكرة الذهبية.

ويُعد ليفاندوفسكي أبرز المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية إضافة لـ ليونيل ميسي ومحمد صلاح وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وجورجينيو.

وجاء ترتيب المراكز من المركز 11 لـ المركز 30 كالآتي: