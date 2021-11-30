برلماني: منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية يحافظ على الذوق العام بالمجتمع

أبدى النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ رأيه في قرار موافقة لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشكل نهائى على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفنية، مؤكدا أن هذا القرار جاء تأكيدا على اهمية الحفاظ على الذوق العام في المجتمع والذي تاثر بشكل كبير بسبب الاسفاف المتواجد في أغاني المهرجانات.

واوضع البلشي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" ان قرار اعطاء النقابات الضبطية القضائية، يأتي لما شهده المجتمع الفترة الأخيرة، من انحدار في مستوى الأغاني والمهرجانات، حيث أنه يوجد بها كلمات لا ترقى على الاطلاق بالذوق العام المصري، وغير ملائمة لاخلاقياته.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القرار من شأنه تنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية، من خلال مراقبة ما يتم تقديمه وتنقيته بشكل لا يخل بالذوق العام.



ووافقت لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشكل نهائى على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفنية.

