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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف علي مهام الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون تنظيم إدارة المخلفات في المادة (3) منه، علي أن تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى .

 

وقد نصت المادة (9) علي أن يكون للجهاز رئيس تنفيذي ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويرشحه الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، ويحدد القرار معاملته المـالية ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز ، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليًا ، ويختص بالآتي :

١ - تصريف أمور الجهاز والإشراف العام علي سير العمل به ومتابعة تنفيذ لوائح وقـرارات الجهـاز .

٢ - إعداد وعرض الموضوعات علي مجلس الإدارة .

٣- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

 

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٤- إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المـالي والقوائم المـالية للجهاز علي مجلس الإدارة .

٥ - عرض تقارير دورية ربع سنوية علي مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقـترحة لتذليلهـا .

٦ - وضع نظام للائحة الخاصة بشئون العاملين بالجهاز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية في هذا الشأن .

٧ - مباشرة الاختصاصات التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .

٨ - القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام .

٩ - العمل علي تطوير نظم العمل بالجهاز وفروعه ومكاتبه وتدعيم قطاعاته وإصدار القرارات اللازمة لذلك .

١٠ - مباشرة اختصاصات الوزير المختص في مجال تطبيق قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

١١ - مباشرة اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين .

١٢ - أي اختصاصات أخري يري مجلس الإدارة إسنادها إليه .

 

وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفــوض واحــدًا أو أكثر من شاغلي الدرجـــة الممتـــازة أو العالية بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته

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