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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السابع رسميًا.. لهذه الأسباب تأخر محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية

محمد صلاح
محمد صلاح

حصل محمد صلاح على المركز السابع من حيث التصويت لجائزة الكرة الذهبية التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم موسم 2021.

وتم الإعلان عن فوز صلاح بالمركز السابع، بينما سبقه في المركز السادس، كريستيانو رونالدو، وخلفه في المركز الثامن ديروين.

لماذا تأخر محمد صلاح في الترتيب ؟

أفضل ترتيب لمحمد صلاح كان عام 2018 عندما حصل على المركز الثالث خلفًا لـ لوكا مودريتش، وكريستيانو رونالدو.

وهذا العام 2021، من حيث الأداء، يبدو محمد صلاح لجميع المراقبين الأفضل في العالم خلال الـ 3 شهور الأخيرة، حيث من المجحف مقارنة أي لاعب في العالم بمحمد صلاح منذ بداية الموسم الكروي وحتى الجولة الـ 13 من الدوريات الكبرى.

لكن 3 أسباب قد تكون هي السبب في إعاقة محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية، أولها عدم حصوله خلال العام المنقضي على أي لقب فردي أو جائزة فردية سوى لاعب العام في ليفربول، وهي جائزة خاصة بناديه.

كما لم يحصل محمد صلاح على أي لقب قاري أو محلي مع نادي ليفربول أيضًا وهي العثرة الثانية في طريق صلاح.

السبب الثالث يتمثل في صفر ألقاب دولية لمحمد صلاح مع منتخب مصر، حيث لم يضم محمد صلاح لجعبته أي انجاز مع المنتخب سوى الصعود لكأس العالم 2018 في روسيا والخروج من الدور الأول.

مدرب ليفربول يدعم محمد صلاح  

وفي تصريحات سابقة ليورجن كلوب مدرب ليفربول بعد سؤاله عن الأمر قال نصًا: ليس لدي أي فكرة عن كيفية الفوز بها، الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، تسجيل معظم الأهداف، قد يكون الأمر صعبًا على مو..إذا كان الأمر يتعلق بالأداء، فلديه فرصة، داخليًا حصل على التقدير من ناحيتنا، أما خارجيا فلا أعلم.. لقد أدى لسنوات على مستوى عالٍ بالنسبة لنا. 

الترتيب من الـ 30 

وجاء ترتيب المراكز من المركز 6 لـ المركز 30 كالآتي:

كريتسيانو رونالدو  مهاجم فريق مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول والمنتخب المصري في المركز 7
كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي والمنتخب البلجيكي في المركز 8
كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي في المركز 9
جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الإيطالي في المركز 10
إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني والمنتخب النرويجي في المركز 11
روميلو لوكاكو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي في المركز 12
جيورجيو كيليني مدافع فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي في المركز 13
ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي في المركز 14
رحيم ستيرلنج جناح نادي مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في المركز 15
نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي في المركز 16
لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني والمنتخب الأوروجواياني في المركز 17
سيمون كايير مدافع فريق ميلان الإيطالي والمنتخب الدنماركي في المركز 18
ماسون ماونت صانع ألعاب فريق تشيلسي والمنتخب الإنجليزي في المركز 19
رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الجزائري في المركز 20
لوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر الإيطالي والمنتخب الأرجنتيني في المركز 21
برونو فيرنانديز صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب البرتغالي في المركز 21 بالتقاسم
هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي في المركز 23
بيدري جونزاليس متوسط ميدان فريق برشلونة والمنتخب الإسباني في المركز 24
فيل فودين جناح فريق مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في المركز 25
روبين دياز مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البرتغالي في المركز 26 بالتقاسم
جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال والمنتخب الإسباني في المركز 26 بالتقاسم
لوكا مودريتش متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا المركز 29 بالتقاسم
سيزار أزبيلكويتا الظهير الأيمن لنادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإسباني في المركز 29 بالتقاسم

محمد صلاح صلاح كريستيانو رونالدو الكرة الذهبية ليفربول

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