الحفائر مستمرة.. اكتشاف شبكة ري حديث في طريق الكباش بالأقصر.. فيديو

قال مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، إن طريق الكباش يربط بين معبدي الكرنك والأقصر وأعمال التنقيب والاكتشافات الاثرية مستمرة .

وأضاف الصغير في مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ":" طريق الكباش واحد من أكبر الطرق التي تعتبر سجلا للحضارة المصرية القديمة".

وتابع :" أعمال الحفائر مستمرة واعمال الترميم مستمرة في طريق الكباش وهو واحد من أكبر المواقع الأثرية المتواجدة في مصر ".

وأكمل مصطفى الصغير :" تم اكتشاف شبكة ري حديثة في طريق الكباش تعمل على إيصال المياه لـ أحواض الزهور وزراعة الأشجار بين تماثيل طريق الكباش وتكون متصلة بشكة ري متقدمة".

ولفت الصغير :" شبكة الري عبارة عن قنوات من الطوب الأحمر تعمل على إيصال المياه لأحواض الزهور وتلك الأحواض متصلة بمصادر المياه ووضع المياه فيها وتوصيلها لري كل الأشجار المزروعة على طول الطريق".