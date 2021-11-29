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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سببها غيرة الغرب من بكين.. عصام شرف: "فخ الديون" الصيني أكذوبة

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، في مقابلة مع قناة "سي جي تي إن" الصينية إن الإنجازات التعاونية بين إفريقيا والصين عظيمة وأن ما يسمى بهجمات "فخ الديون" من الغرب تهدف إلى "إبطاء نجاحات مبادرة الحزام والطريق".

وأضاف شرف أنه "بمقارنة الإنجازات التي تحققت في إطار آليات التعاون المختلفة بين إفريقيا ودول العالم الأخرى، فإن منتدى التعاون الصيني الأفريقي يبرز مستوى التنمية في الدول الأفريقية من قبل الغرب أقل بكثير مما حدث في 20 عاما في ظل منتدى التعاون الصيني - الأفريقي".

وتعليقًا على المزاعم القائلة بأن الصين خلقت ما يسمى بـ"أفخاخ الديون" للدول الأفريقية، قال شرف: "الهجمات أو دعني أقول حربًا إعلامية، من الغرب. في الواقع، أقول إنها غيرة. إنهم يحاولون إبطاء أسفل نجاحات مبادرة الحزام والطريق".

وأشار شرف إلى أن الديون الأفريقية متراكمة وأن معظم الديون حدثت قبل أن تبدأ الدول في التعاون مع الصين في مشروعات مبادرة الحزام والطريق.

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وقال: "الكثير من الدراسات تتحدث عن نسبة الديون الأفريقية إلى الصين كنسبة مئوية من إجمالي الدين الخارجي لأفريقيا. هناك أرقام مختلفة، لكن العدد الذي يتفق عليه البعض أقل من عشرة بالمائة".

وفي حديثه عن التوقعات بشأن المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي الذي عقد في داكار، السنغال، سلط الضوء على موضوعين رئيسيين، اللقاحات وتخفيف عبء الديون.

وقال "أعتقد أن الصين ستقدم المزيد من اللقاحات إلى الدول الأفريقية وستسمح أيضًا بالإنتاج المحلي للقاح، على غرار ما حدث مع مصر. والآخر قد يكون الإعفاء من الديون"، مضيفًا أن الصين تعلم أن وباء كورونا أثر على العديد من الدول الأفريقية وأن بكين لا تخصص مكاسب سياسية للمساعدة.

وأكد عصام شرف أن "هذه الثقة، أعتقد، سوف تتضخم خلال اجتماع مؤتمر التعاون الصيني الأفريقي".

عصام شرف الصين إفريقيا الديون الحزام والطريق

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