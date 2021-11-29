جورجينيو في المركز الثالث وبنزيما رابعا وكانتي خامسا في ترتيب الكرة الذهبية

كشفت مجلة “ فرانس فوتبول” الفرنسية، عن أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس في ترتيب أفضل اللاعبين في العالم المتنافسين للفوز بجائزة الكرة الذهبية “ بالون دور”.

واحتل جورجينيو متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإيطالي المركز الثالث، يليه كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي في المركز الرابع، ثم نجولو كانتي متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الفرنسي بالمركز الخامس.

وجاء ترتيب المراكز من المركز 6 لـ المركز 30 كالآتي: