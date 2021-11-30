لأول مرة طائرة بدون طيار وقنابل مضادة للغواصات.. المتحدث باسم الإنتاج الحربي يتحدث عن إيديكس..فيديو

قال محمد بكر المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، قائلًا، إنه منذ انتهاء ايديكس 2018 كانت وزارة الإنتاج الحربي تحضر مع كافة الجهات التصنيعية في المجال العسكري لظهور معرض ايديكس 2021، والتي كان مقرر لها أن تقام في عام 2020 ولكن تم تأجيلها لعام 2021 نظرًا لجائحة كورونا.

وأضاف محمد بكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام " المذاع على قناة " تن " ، أن التحضير لمعرض إيديكس 2021 كان بداية من انتهاء النسخة الماضية في 2018 والفكرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية، والنسخة الأولى ظهرت بشكل قوي جدًا بحضور 376 شركة والعام الحالي هناك حوالي 400 شركة ممثلين لـ 42 دولة .

واوضح محمد بكر ، أن النسخة الأولى من المعرض فازت بجائزة دولية في التنظيم وهو ما جعل المعرض المصري ايديكس من أهم 10 معارض دولية عسكرية ودفاعية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت طفرة في مجال التصنيع العسكري المصري، لافتًا إلى أن العربة المدرعة سيناء 200 كان الظهور الأول لها كمجرد بحث في مصانع الإنتاج الحربي وكان الرئيس يتابعها منذ البداية كبحث، ثم ظهرت كنموذج بدائي في افتتاح مصنع 300 في عام 2020، وحاليًا موجودة تعرض لكل الجهات في ايديكس، وهو واحدة من أحدث ما توصلت إليه العربات المدرعة في العالم، والرشاش المتعدد كان واحد من بحوث وزارة الأإنتاج الحربي والتصميم مصري كامل وتنفيذه.

وأردف، أن هناك عدد كبير من الأسلحة والزخائر موجودة في الجناح وتعرض لأول مرة، بجانب الرادار الثلاثي في جناح الإنتاج الحربي.

وأكد، أن معرض ايديكس 2021 يعطي فرصة للدول وبعضها في التعاون المشترك وهدفها في الإنتاج الحربي هو التصنيع المشترك مع المصانع المشابهة لمصانع الإنتاج الحربي دوليًا بهدف توطين الصناعات في مصر، موضحًا أن الجناح المصري يضم يضم أكثر من جهة تصنيعية سواء الإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع أو القوات المسلحة بإداراتها المختلفة.