به أبعاد إنسانية..عايدة رياض: الكيت كات علامة في مسيرتي الفنية..فيديو

قالت الفنانة عايدة رياض، إن فيلم الكيت كات علامة في مسيرتها الفنية، مضيفة:" الكيت كات من أحسن الأفلام التي تم انتاجها في مصر ".

وأضافت عايدة رياض في حوارها في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" تواصل معي أحد منظمي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالأمس لحضور ندوة عن فيلم الكيت كات، وانا كان عندي تصوير ولم أتمكن من حضور الندوة".

وتابعت عايدة رياض :" فيلم الكيت كات به أبعاد إنسانية كثيرة وهو فيلم واقعي من الحياة، وهو فيلم عايش حتى الآن ".

وأكملت عايدة رياض:" أي عمل فني أساسه المخرج"، مضيفا:" عندنا مخرجين شباب هايلين وممتازين ولكن من الضروري توافر قصص وسيناريو جيد وهادف ".