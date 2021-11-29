ملك اللعبة.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته.. الترتيب كاملا

تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم “ البالون دور” عن عام 2021.

وقاز ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني.

وجاء ترتيب اللاعبين النهائي كالآتي: