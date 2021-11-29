ملك اللعبة.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته.. الترتيب كاملا

تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم “ البالون دور” عن عام 2021.
وقاز ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني.
وجاء ترتيب اللاعبين النهائي كالآتي:
- ليونيل ميسي جناح نادي باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني في المركز 1
- روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني والمنتخب البولندي في المركز 2
- جورجينيو متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإيطالي في المركز 3
- كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي في المركز 4
- نجولو كانتي متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الفرنسي في المركز 5
- كريتسيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي في المركز 6
- محمد صلاح جناح نادي ليفربول والمنتخب المصري في المركز 7
- كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي والمنتخب البلجيكي في المركز 8
- كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي في المركز 9
- جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الإيطالي في المركز 10
- إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني والمنتخب النرويجي في المركز 11
- روميلو لوكاكو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي في المركز 12
- جيورجيو كيليني مدافع فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي في المركز 13
- ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي في المركز 14
- رحيم ستيرلنج جناح نادي مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في المركز 15
- نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي في المركز 16
- لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني في المركز 17
- سيمون كايير مدافع فريق ميلان الإيطالي والمنتخب الدنماركي في المركز 18
- ماسون ماونت صانع ألعاب فريق تشيلسي والمنتخب الإنجليزي في المركز 19
- رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الجزائري في المركز 20
- لوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر الإيطالي والمنتخب الأرجنتيني في المركز 21
- برونو فيرنانديز صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب البرتغالي في المركز 21 بالتقاسم
- هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي في المركز 23
- بيدري جونزاليس متوسط ميدان فريق برشلونة والمنتخب الإسباني في المركز 24
- فيل فودين جناح فريق مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في المركز 25
- روبين دياز مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البرتغالي في المركز 26 بالتقاسم
- جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال والمنتخب الإسباني في المركز 26 بالتقاسم
- لوكا مودريتش متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا المركز 29 بالتقاسم
- سيزار أزبيلكويتا الظهير الأيمن لنادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإسباني في المركز 29 بالتقاسم