والدا الطفلين المصابين بضمور شبكي وحركي يشكران الرئيس السيسي لتوجيهه بعلاج أبنائهم

قال هانى عيد عبد الغنى، والد طفلين استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاجهما، بسبب معاناتهما مع الضمور الحركي: "أنا بشكر الرئيس السيسى جدا.. لأنه هو أب وإنسان قبل ما يكون رئيس، ونفسى أشوفه".

وأضاف هاني عيد عبد الغنى، فى مداخلة هاتفية لبرامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، كلمه عبر الهاتف بشكل شخصى، بعد توجيهات الرئيس السيسى بعلاج ابنيه، متابعا: "الولدان تم نقلهما بسيارة إلى مستشفى الدمرداش وحصلا على عينات تحاليل لأفراد الأسرة بالكامل".

وتابع هانى عيد عبد الغنى: "أنا بأطلب طلب شخصى من الرئيس السيسى إنى أشوفه علشان أشكره، علشان اهتمامه بأولادى، والعربية اللى خدتى من البيت للمستشفى رجعتنا تانى وفى المستشفى منتظرين التحاليل علسشان باقى الإجراءات".

من جانبه قالت رشا حماد عبد الغنى، والدة الطفلين: "بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على اللى عمله معانا"