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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصفة نجاح.. بماذا نصح مصمم الأزياء العالمي الشباب ..فيديو

إيلي صعب
إيلي صعب

قال  مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب أن تعلمه لايتوقف عن التعلم وتلقي الخبرات من كل مكان يزوره حيث يكتب منه الخبرة  دائماً .


وأضاف إيلي صعب خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " قائلاً : "   طول ما الانسان عايش  لابد أن يتوقف عن التعلم منذ أن يخلق وحتى يموت بالاخص اذا كان الانسان طموحاًُ حيث يسعى دائماً لأن يكون الافضل وأن يقدم كل جديد.


مشيرا إلى أن الاستمرار في التعلم ثقافة روحية  تجعل الإنسان  يتهذب يوماً بعد يوم ".


مؤكداً أنه يفخر بانتمائه للبنان قائلاً: "أنا شاب لبناني طموح شأني شأن كثير من اللبنانيين  الطموحين   وأنا مؤمن أن لبنان دوماً يكبر وينهض بأهله خاصة شباب لبنان الناجح في العالم كله وهو السبب     أن لبنان مازال  يقف على قدميه  حتى الآن".

واصل إيلي صعب في رسالته للشباب  المصنعين كيف يتحول " لبراند " أو ماركة "  قال : نصيحتي للشباب في مصر من لديهم صناعة أن يؤمنوا جيداً  بهدفهم وهو تحويل شركاتهم إلى مصاف " المراكات العالمية ".

مؤكداً أن النجاح لايبنى بين يوم وليلة ولايمكن أن يطلق عليه  كلمة براند  سريعا قائلاً : صناع " براند " لايمكن أن يتم في يوم وليلة ولابد ان يكون  له جذور على الارض  تمكنه من إطلاق هذا اللقب عليه   حتى يصبح الجمهور  منتظر  كل ماتطره الشركة ".


وأوضح أنه  خاض عدة مجالات  من النظارات وطرق مجال العطور وغيرها كونه مؤمن  منذ البداية أن لايكون محصوراً في تخصص  معين ".

يوم وليلة مصمم الأزياء في يوم وليلة كلمة أخيرة الشباب الأرض العطور الأزياء العالمية

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