تفاصيل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية..مع رئيس قطاع مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي

قال المهندس محمد شيرين، رئيس مكتب وزير الدولة الإنتاج الحربى، أن معرض "إيديكس 2021" هو المؤتمر الثانى للسلاح فى مصر، وكان المؤتمر الأول فى 2018، وشارك هذا العام 42 دولة، بـ61 وفد رسمى، و400 شركة تشارك فى المعرض.

أضاف محمد شيرين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى، أن الجناح المصرى يحتوى على معروضات وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والشركة العربية للبصريات، والترسانة البحرية، ولهذا المعرض أهمية كبرى لمصر، حيث أن هناك خطين رئيسيين يتم التركيز عليهم فى أى معرض، الأول يتمثل فى عرض المنتجات لأكبر تجمع قادم لهذا الحدث.



وتابع محمد شيرين، يتم التسويق للمنتجات المصرية لأكبر عدد من الدول، أما الخط الثانى، أن الشركات المشاركة عالمية وكل شركة تأتى إلى مصر تصطحب معها أحدث التقنيات التكنولوجية التى وصلت إليها بمنتجاتها، ويتم التواصل مع هذه الشركات، ويتم إجراء اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون أو توقيع عقود لنقل هذه التكنولوجيات إلى مصر، وهذا التوجه يركز عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لأكثر من مرة لتزويد عمق التصنيع المحلي.

وأوضح محمد شيرين، أن معرض إيديكس أفضل فرصة لنقل التكنولوجيات من الدول الأخرى المشاركة فى المعرض للدولة المصرية، لتصديرها للدول المحيطة والأفريقية بأسعار تنافسية مع الدول الأخرى، مردفا: "من أول معرض وضعنا مصر على خريطة أكبر دول منظمة لمعارض المنتجات العسكرية، وفى 2018 حصلنا على الجائزة الأولى كأفضل معرض تجارى على مستوى العالم".