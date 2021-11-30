زكي عبد الفتاح: ميسي أينشتاين كرة القدم.. ودوناروما يستحق أفضل حارس

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس الأمريكي ، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أينشتاين كرة القدم ، وما حققه في مسيرته الكروية ، لن يتمكن أحد من تحقيقه .
وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : "ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس كوبا أمريكا الماضية ، وهي البطولة الأولى مع التانجو ، وهو ما رفع أسهمه في التتويج بالبالون دور ، رغم حصول الإيطالي چورچينيو على دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي ، بالإضافة إلى التتويج بلقب اليورو مع الأتزوري ، إلا أن الجائزة لها معايير أخرى ".
وأضاف : " الإيطالي دوناروما ، والسنغالي إدوارد ميندي هما الأفضل في حراسة المرمى هذا العام ، لكن الأول استحق التتويج بالجائزة نظراً لدوره الكبير مع منتخب بلاده في حصد لقب يورو ".
تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم “ البالون دور” عن عام 2021.
وفاز ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني.
وجاء ترتيب اللاعبين النهائي كالآتي:
- ليونيل ميسي جناح نادي باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني في المركز 1
- روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني والمنتخب البولندي في المركز 2
- جورجينيو متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإيطالي في المركز 3
- كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي في المركز 4
- نجولو كانتي متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الفرنسي في المركز 5
- كريتسيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي في المركز 6
- محمد صلاح جناح نادي ليفربول والمنتخب المصري في المركز 7
- كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي والمنتخب البلجيكي في المركز 8
- كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي في المركز 9
- جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الإيطالي في المركز 10
- إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني والمنتخب النرويجي في المركز 11
- روميلو لوكاكو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي في المركز 12
- جيورجيو كيليني مدافع فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي في المركز 13
- ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي في المركز 14
- رحيم ستيرلنج جناح نادي مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في المركز 15
- نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي في المركز 16
- لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني في المركز 17
- سيمون كايير مدافع فريق ميلان الإيطالي والمنتخب الدنماركي في المركز 18
- ماسون ماونت صانع ألعاب فريق تشيلسي والمنتخب الإنجليزي في المركز 19
- رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الجزائري في المركز 20
- لوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر الإيطالي والمنتخب الأرجنتيني في المركز 21
- برونو فيرنانديز صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب البرتغالي في المركز 21 بالتقاسم
- هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي في المركز 23
- بيدري جونزاليس متوسط ميدان فريق برشلونة والمنتخب الإسباني في المركز 24
- فيل فودين جناح فريق مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في المركز 25
- روبين دياز مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البرتغالي في المركز 26 بالتقاسم
- جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال والمنتخب الإسباني في المركز 26 بالتقاسم
- لوكا مودريتش متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا المركز 29 بالتقاسم
- سيزار أزبيلكويتا الظهير الأيمن لنادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإسباني في المركز 29 بالتقاسم