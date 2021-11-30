زكي عبد الفتاح: ميسي أينشتاين كرة القدم.. ودوناروما يستحق أفضل حارس

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس الأمريكي ، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أينشتاين كرة القدم ، وما حققه في مسيرته الكروية ، لن يتمكن أحد من تحقيقه .



وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : "ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس كوبا أمريكا الماضية ، وهي البطولة الأولى مع التانجو ، وهو ما رفع أسهمه في التتويج بالبالون دور ، رغم حصول الإيطالي چورچينيو على دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي ، بالإضافة إلى التتويج بلقب اليورو مع الأتزوري ، إلا أن الجائزة لها معايير أخرى ".



وأضاف : " الإيطالي دوناروما ، والسنغالي إدوارد ميندي هما الأفضل في حراسة المرمى هذا العام ، لكن الأول استحق التتويج بالجائزة نظراً لدوره الكبير مع منتخب بلاده في حصد لقب يورو ".

تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم “ البالون دور” عن عام 2021.

وفاز ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني.

وجاء ترتيب اللاعبين النهائي كالآتي: