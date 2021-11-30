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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: حسن مصطفى ورقة العامري الأخيرة للعودة لمجلس الأهلي

الخطيب وحسن مصطفي
الخطيب وحسن مصطفي

قال محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية"etc": "على الرغم من قيام مسئولو الأهلي بأرسال خطابات لهيئة قضايا الدولة الموقرة، يطلب فيه محضر اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، الذي جرى يوم الجمعة الماضي، ولم يتسلمه النادي حتى تاريخه، والذي يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2021-2025 في فئات مناصبه المختلفة".


وأضاف: " ما يدور في الكواليس يشير الي رغبة مجلس الخطيب في تهدئة الأزمة وعدم تصعيدها من خلال الاستعانة بالدكتور حسن مصطفي  رئيس الاتحاد الدولي لليد للتدخل وحل الموضوع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة واللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب".


وكشف: "الأهلي بعد الحفاظ علي موقفه بشكل قانوني من خلال رفض رفض النادي الأهلي استلام خطاب من اللجنة الأولمبية المصرية مدرج فيه نتيجة انتخابات النادي الأخيرة من وجهة نظرها، التي لم يتم إدراج اسم العامري فاروق نائب رئيس النادي فيها ضمن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة".


واختتم: "حسن مصطفي والذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع مجلس الخطيب تواصل هاتفيا مع وزير الرياضة وهشام حطب من أجل تهدئة الأزمة وإيجاد مخرج قانوني وعدم تجميد العامري فاروق علي أن يحضر أول اجتماع أوائل ديسمبر بدلا من الإنتظار إلي شهر يوليو المقبل وهو ماجعل ادارة القلعة الحمراء تؤجل الصدام مع اللجنة الاولمبية بعد تدخل رئيس الاتحاد الدولي لليد".

الأهلى الخطيب حسن مصطفي أشرف صبحي اللجنة الاولمبية

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