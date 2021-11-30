استمرار عرض مسرحية أحدب نوتردام على مسرح الطليعة حتى منتصف ديسمبر

أعلن مسرح الطليعة بالعتبة التابع للبيت الفني للمسرح، استمرار تقديم العرض المسرحي أحدب نوتردام، في موسمه الجديد حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

"أحدب نوتردام" من العروض المسرحية المتميزة التي قدمتها فرقة مسرح الطليعة مؤخرا ولاقت نجاحا كبيرا في موسمها الأول، كما شارك العرض ضمن العروض المختارة للبيت الفني للمسرح في المسابقة الرسمية للدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري.

المسرحية مأخوذة عن رواية شهيرة للكاتب الفرنسي فيكتور هوجو تحمل نفس الاسم، وترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، وأخرجها ناصرعبد المنعم، وتدور أحداثها في إطار تشويقي تراجيدي حول قصة حب رومانسية خارجة عن المألوف تقع بين شخص أحدب ذي شكل قبيح وحسناء غجرية.

العرض من بطولة جورج أشرف، ويحيى محمود، ورجوى حامد، ومريم الجندي، ومحمد دياب، وعمرو شريف، ومحمود طلعت، وفادي ثروت، ومي السباعي، وهبة قناوي، ومحمد عبد الوهاب، وأحمد مخيمر، وحسام الشاعر، وآية خلف، ومحمد حسيب.