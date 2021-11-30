موريتانيا تكمل استعداداتها لمواجهة تونس في افتتاح كأس العرب

أعلن اتحاد الكرة الموريتاني أن المنتخب الموريتاني أكمل استعداداته لمواجهة تونس في افتتاح كأس العرب المقررة الثلاثاء في الدوحة.



وأضاف - في بيان له - أن المنتخب أجرى مرانه الأخير وهو في أتم الاستعداد للقاء وقرر طاقم المنتخب في ختام الاجتماع الفني التقليدي الذي يسبق المباريات أن يلعب المنتخب بالقميص الأخضر والسروال الأخضر، إضافة إلى الجوارب الخضراء، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأزرق الفاتح.



أما المنتخب التونسي فسيرتدي اللون الأبيض كاملاً، والأسود بالنسبة للحارس.



وستقام المباراة غدا الثلاثاء عند الساعة الثانية عشرة بتوقيت القاهرة في ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.



وكانت موريتانيا قد تعادلت في آخر مباراة لها مع تونس الشهر الماضي في نواكشوط دون أهداف.



واللافت أن تونس وموريتانيا وضعتهم القرعة في نفس المجموعة في تصفيات كأس العالم والتصفيات الإفريقية، وكأس العرب، وأمم إفريقيا الأخيرة.